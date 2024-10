Hiszpanie piszą o końcu kariery gwiazdora Realu! Romano nie ma wątpliwości

David Alaba w ostatnich latach był jednym z ważniejszych piłkarzy obrony Realu Madryt. Ubiegły sezon przyniósł jednak Austriakowi sporego pecha, bo w grudniu 2023 roku zerwał więzadło krzyżowe i do końca sezonu już nie zagrał. Na domiar złego nie mógł wystąpić również na tegorocznych mistrzostwach Europy w Niemczech.

Dramat Davida Alaby. Hiszpanie przekazują sensacyjne wieści

David Alaba ma ważną umowę z Realem Madryt do końca sezonu 2025/2026. Trzy miesiące temu hiszpańskie media pisały, że kontrakt nie zostanie przedłużony. Na razie jednak piłkarz miał skupić się na powrocie do gry. Pierwotnie miało się to stać w październiku. Teraz hiszpańskie media informują jednak, że są spore problemy w rehabilitacji austriackiego obrońcy. Pojawiają się jednak różne wieści. "Relevo" pisze, że Alaba nie będzie grał jeszcze przez przynajmniej trzy miesiące. Natomiast hiszpańska stacja radiowa Onda Cero dodaje, że zawodnik być może będzie nawet zmuszony zakończyć karierę!

- Pojawiają się obawy, że Alaba nie wróci do gry. Po każdym treningu zawodnik czuje wielki ból, gdyż chrząstka ociera się o kości w kolanie - pisze Onda Cero.

- Jeśli przy wysiłku, na przykład biegu, jedna kość uderza o drugą w tym samym miejscu, ta strefa zawsze będzie narażona na urazy podczas uprawiania sportu. To właśnie mnie spotkało. To był mój problem, przez który zakończyłem karierę. Gdy po raz pierwszy doznałem kontuzji, praktycznie usunięto mi zewnętrzną łąkotkę, a po powrocie do treningów ta zewnętrzna jama była coraz bardziej ściskana, aż zaczęła ocierać się kość o kość, a chrząstka zanikła. Od tego momentu zacząłem odczuwać ból, a kolano puchło mi na sam widok - mówi Alvaro Benito, były piłkarz Realu Madryt, cytowany przez oficjalną stronę hiszpańskiego klubu.

Zdecydowanie bardziej optymistyczne wieści przekazał za to Romano, znany dziennikarz sportowy.

- Plotki o możliwym zakończeniu kariery Alaby lub o nowym bólu w jego kolanie są kompletną bzdurą. To kompletny nonsens. Rekonwalescencja Alaby nadal przebiega zgodnie z planem. Zawodnik, lekarze, trenerzy fitness są zadowoleni z procesu. Alaba kontynuuje swój plan i czuje się lepiej - napisał Fabrizio Romano na portalu X.

David Alaba trafił do Realu Madryt w lipcu 2021 roku z Bayernu Monachium. W barwach najbardziej utytułowanej hiszpańskiej drużyny zagrał 102 razy, zdobył pięć bramek i miał dziewięć asyst. Z Realem Madryt m.in. dwa razy zdobył mistrzostwo Hiszpanii i tyle samo razy Ligę Mistrzów.

Real Madryt po dziewięciu kolejkach z 21 punktami jest wiceliderem La Ligi. Ma trzy punkty mniej od prowadzącej FC Barcelony. W następnej kolejce drużyna prowadzona przez trenera Carlo Ancelottiego zmierzy się na wyjeździe z Celtą Vigo (sobota, 19 października, godz. 21).