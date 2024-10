Neymar już wie! Wskazał zwycięzcę Złotej Piłki. To zatrzęsie całą Hiszpanią

Rodri, Vinicius Junior czy może Kylian Mbappe? Ta trójka to główni faworyci do wygrania Złotej Piłki, która zostanie wręczona już pod koniec października. Swojego faworyta ma Neymar, który sam nigdy nie otrzymał takiej nagrody. - Nikt nie zasługuje na to wyróżnienie bardziej niż on - wskazał bez wątpliwości Brazylijczyk w rozmowie z okdiario.com.

