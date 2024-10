To nie sen! Lewandowski i Pajor robią furorę w Hiszpanii. Absolutny fenomen

Ewa Pajor w niedzielny wieczór zachwyciła całą Barcelonę. W derbowym meczu z Espanyolem zagrał jedynie w drugiej połowie, a i tak nie przeszkodziło jej to, by skompletować hat-tricka. Najpierw głową doprowadziła do remisu, a w samej końcówce dołożyła dwie bramki na 6:1 i 7:1. - Pajor, która rozpoczęła derby na ławce rezerwowych, weszła na boisko po przerwie i już w 59. minucie zdobyła bramkę i dała remis. Polska napastniczka była dynamiczna, nieustępliwa i dysponowała dużym ładunkiem prochu - relacjonował kataloński "Sport".

Pajor świętowała niczym Lewandowski. "Ukłon w stronę rodaka"

O jej występie szybko zrobiło się głośno. A to dlatego, że nie sposób było nie zauważyć podobieństw do Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik z hat-tricka w barwach męskiej drużyny FC Barcelony cieszył raptem tydzień wcześniej. Trzy razy pokonał bramkarza Deportivo Alaves i dał zwycięstwo 3:0. Pajor sama zresztą wywołała skojarzenia z Lewandowskim, bo po trzecim trafieniu wykonała gest, który po swoich bramkach pokazuje 36-latek. - Uczciła ostatniego gola ukłonem w stronę swojego rodaka, także środkowego napastnika FC Barcelony, Roberta Lewandowskiego, uderzając pięściami na wysokości klatki piersiowej - odnotował "Sport". Wymowne zdjęcia pojawiły się także w mediach społecznościowych FC Barcelony. Obok siebie widzimy Lewandowskiego i Pajor, stojących w tej samej pozie.

Na tym jednak podobieństwa się nie kończą. Zarówno Polak, jak i Polka to w tym momencie wiodące postaci w drużynach FC Barcelony. - Ewa Pajor i Robert Lewandowski ewidentnie grają w tym sezonie na jakichś kodach. Oboje liderują w klasyfikacji strzelczyń/strzelców. Oboje pomogli doprowadzić Barcę na fotel lidera. Oboje w swoim ostatnim ligowym meczu strzelili hat-tricka - odnotował Cezary Kawecki z Kanału Sportowego.

Lewandowski w tym sezonie LaLiga uzbierał 10 trafień w dziewięciu meczach. Tylko jedno mniej ma na koncie Pajor. Różnica polega na tym, że ona rozegrała aż trzy spotkania mniej. Kapitan reprezentacji Polski w klasyfikacji strzelców ma cztery gole przewagi nad drugim Ayoze Perezem. Z kolei Pajor o trzy bramki wyprzedza swoją klubową koleżankę Alexię Putellas.

Klasyfikacja strzelców LaLiga (mężczyzn):

Robert Lewandowski (FC Barcelona) - 10 goli Ayoze Perez (Betis) - 6 Raphinha (FC Barcelona) - 5 Kylian Mbappe (Real Madryt) - 5 Giovanni Lo Celso (Betis) - 5 Lamine Yamal (FC Barcelona) - 4 Vinicius Junior (Real Madryt) - 4 Iago Aspas (Celta) - 4 Ante Budimir (Osasuna) - 4 Borja Iglesias (Celta) - 4 Oihan Sancet (Athletic Bilbao) - 4

Klasyfikacja strzelców LaLiga (kobiet):