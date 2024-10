Co dalej z karierą Szczęsnego? Ależ scenariusz. Hiszpanie ogłaszają

Wojciech Szczęsny zdecydował się zakończyć piłkarską emeryturę po 36 dniach i doszedł do porozumienia z FC Barceloną ws. rocznego kontraktu. W ten sposób klub zareagował na poważną kontuzję Marc-Andre ter Stegena, który wypadł z gry do końca sezonu. Hiszpańskie media podają, że Szczęsny może już niedługo zająć miejsce Inakiego Peny i zadebiutować w barwach Barcelony 20 października, kiedy to zespół Hansiego Flicka zagra z Sevillą.

Czy Szczęsny widzi możliwość na przedłużenie kontraktu z Barceloną? - Jeśli Barcelona będzie chciała przedłużyć kontrakt, to rozważę to z szacunku dla klubu. Będziemy musieli to zrobić, ale teraz to nie jest odpowiedni moment, żeby o tym myśleć. Jestem tutaj, żeby pomóc, ale moja głowa tak naprawdę nie myśli o tym, co będzie dalej. Na razie jestem tu przez osiem miesięcy i ponownie odchodzę na emeryturę - przekazał Szczęsny w rozmowie z dziennikiem "Mundo Deportivo".

Obsada bramki Barcelony na kolejne sezony to jeden z najciekawszych tematów, który pojawia się w hiszpańskiej prasie. Jak dziennikarze widzą tam sytuację Szczęsnego? Oto, jaki plan na przyszłość widzi prezes Joan Laporta i Deco, dyrektor sportowy Barcelony.

To ma być plan Barcelony na Szczęsnego. "Jest lubiany przez Flicka"

"Mundo Deportivo" pisze, że jednym ze scenariuszy dla Barcelony jest zaoferowanie nowego kontraktu Szczęsnemu, jeśli ten się sprawdzi w barwach tego klubu. "Polak jest lubiany przez Flicka i nie wyklucza przedłużenia umowy, jeżeli otrzyma taką propozycję. Szczęsny kategorycznie nie chce już wypowiadać się na temat tego, co może wydarzyć się w przyszłości. Barcelona rozważy przedłużenie, by mieć bramkarza na najwyższym poziomie do czasu powrotu Ter Stegena" - czytamy w artykule.

Aktualnie priorytetem dla Barcelony wydaje się jednak być Ter Stegen. "To oczywisty wybór dla Barcy. Jego charakterystyka jest idealna dla zespołu, który chce grać piłką od tyłu i ma bardzo ugruntowaną pozycję w klubie. W jego przypadku ważne jest, by wiedzieć, jak dochodzi do siebie po kontuzji i kiedy wróci do pełnej sprawności" - dodaje "Mundo Deportivo". Przerwa Ter Stegena może potrwać nawet rok, choć niektóre źródła podają, że może się ona skrócić do siedmiu-ośmiu miesięcy.

"Mundo Deportivo" nie bierze pod uwagę Inakiego Peni, który ma ważny kontrakt do końca przyszłego sezonu i może zaraz stać się rezerwowym. 18-letni Diego Kochen ze Stanów Zjednoczonych jest bardzo utalentowany, ale po powrocie po kontuzji powinien grać więcej w drużynie rezerw.

Wspomniany dziennik dodaje, że Barcelona może rozejrzeć się za nowym bramkarzem na rynku transferowym. Tutaj w gronie kandydatów wymieniany jest Diogo Costa (FC Porto), Alvaro Valles (Las Palmas), Joan Garcia (Espanyol) oraz Bart Verbruggen (Brighton).