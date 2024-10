Szczęsny na dłużej w Barcelonie? "Będziemy musieli to zrobić"

Kibice Barcelony już odliczają dni do debiutu polskiego bramkarza w barwach jednego z najbardziej utytułowanych hiszpańskich klubów. Jest szansa, że nastąpi to już 20 października. Wtedy FC Barcelona w La Lidze w dziesiątej kolejce zmierzy się przed własną publicznością z zajmującą 12. miejsce Sevillą (godz. 21, relacja na żywo na Sport.pl).

To pytanie zadają sobie kibice. Wojciech Szczęsny zabrał głos

We wtorek hiszpański klub poinformował, że Szczęsny został zgłoszony do Ligi Mistrzów w miejsce kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena. "Plan trenera jest taki, aby polski bramkarz wykorzystał te dwa tygodnie wynikające z przerwy w reprezentacji i wypracował najlepszą formę i tym samym był gotowym na pojedynek z Sevillą" - pisało hiszpańskie "Mundo Deportivo".

Wielu ekspertów i kibiców zastanawia się, czy Wojciech Szczęsny rzeczywiście będzie grał w FC Barcelonie tylko do końca tego sezonu. Bo właśnie taką podpisał umowę. Polski bramkarz teraz zabrał głos w tej sprawie.

- Jeśli Barcelona będzie chciała przedłużyć kontrakt, to rozważę to z szacunku dla klubu. Będziemy musieli to zrobić, ale teraz to nie jest odpowiedni moment, żeby o tym myśleć. Jestem tutaj, żeby pomóc, ale moja głowa tak naprawdę nie myśli o tym, co będzie dalej. Na razie jestem tu przez osiem miesięcy i ponownie odchodzę na emeryturę - powiedział Szczęsny w rozmowie z "Mundo Deportivo".

FC Barcelona po dziewięciu kolejkach z 24 punktami jest liderem La Ligi. Ma trzy punkty więcej od wicelidera i obrońcy trofeum - Realu Madryt.