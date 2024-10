A jednak nie Lewandowski! Oto pupilek Flicka w Barcelonie

FC Barcelona kompletnie się zmieniła, odkąd Hansi Flick został trenerem zespołu. W porównaniu z poprzednim sezonem Katalończycy grają znacznie bardziej ofensywnie, są skuteczni i przegrali tylko dwa z pierwszych 11 meczów sezonu. Hiszpanie nie mogą nachwalić się szkoleniowca, a on sam może być niezwykle zadowolony ze swoich piłkarzy.

W świetnej formie są m.in. Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Jules Kounde i Raphinha. Jeden z nich jest absolutnym ulubieńcem trenera i nie chodzi o Polaka, z którym Niemiec pracował już w Bayernie Monachium.

Oto pupilek Hansiego Flicka w Barcelonie. "Zakochany"

Kataloński "Sport" wskazuje, że najbardziej lubianym przez Flicka zawodnikiem jest Raphinha. Brazylijczyk przez długie miesiące był łączony przez media z odejściem z Barcelony w lecie, za Xaviego wielokrotnie zawodził, a obecnie naprawdę urósł do rangi gwiazdy i jednego z najważniejszych zawodników.

Przed sezonem Raphinha dołączył nawet do grona kapitanów Barcelony i trener Flick ma być z tego bardzo zadowolony. Wszystko dlatego, że pała do niego "miłością od pierwszego wejrzenia". Według źródła już od pierwszych dni w Katalonii 27-latek przekonał do siebie trenera ze względu na "całkowite zaangażowanie w projekt".

"Hansi Flick nie do końca chciał kupić Nico Williamsa, bo w Raphinhi widział wszystko, czego oczekuje do gry ofensywnej na takim poziomie" - piszą Hiszpanie. "Flick twierdzi, że urzekła go energia piłkarza. Miłość między trenerem a zawodnikiem jest kompletna" - dodają.

Raphinha od początku sezonu jest najczęściej używanym piłkarzem przez trenera. Brazylijczyk zagrał 931 minut, zdobył sześć goli i zaliczył tyle samo asyst. "Olśniewa Flicka od początku i odwzajemnia jego zaufanie. Niemiecki trener nie chce nawet słyszeć o jego ewentualnym odejściu" - podsumowują Katalończycy.

Obecnie Raphinha przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Brazylii, która zagra mecze kwalifikacji mistrzostw świata z Chile i Peru.