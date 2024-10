Szczęsny niczego nie krył. Wyjawił wprost o Lewandowskim. "Zmienił się"

Wojciech Szczęsny wrócił z piłkarskiej emerytury i intensywnie przygotowuje się do debiutu w FC Barcelonie. Jak podał kataloński "Sport" w trakcie przerwy reprezentacyjnej ma pięć sesji treningowych dziennie, w trakcie których wykonuje ciężką pracę z trenerem bramkarzy oraz swoimi konkurentami do miejsca w składzie. Wszystko po to, by jak najszybciej być gotowym do gry. Mimo to znalazł czas, by udzielić wywiadu dziennikowi "Mundo Deportivo".

Tak Szczęsny ocenił Lewandowskiego. "Jest moim punktem odniesienia"

Polski bramkarz musiał wytłumaczyć się m.in. z palenia papierosów, co w Hiszpanii wywołało spore kontrowersje. - To są rzeczy, których nie zmieniam w życiu osobistym i to niczyja sprawa, jeśli palę. To nie ma na mnie wpływu - przyznał. W trakcie wywiadu pytany był także o Roberta Lewandowskiego.

34-latek zauważył, że przenosiny do Barcelony miał na kapitana reprezentacji Polski bardzo dobry wpływ. -Rozmawiałem z nim, ponieważ gra tu od dwóch lat. Widzę w nim zmianę. Bardzo się zmienił od czasu przybycia do Barcelony, jest znacznie bardziej otwarty na ludzi, jest cieplejszą osobą. Spędził dużo czasu w Niemczech, gdzie ludzie są dość zimni i wszyscy trzymają dyscyplinę. Przeprowadził się tutaj i jest znacznie bardziej zrelaksowany. Jest moim punktem odniesienia i jestem mu bardzo wdzięczny za pomoc w pierwszych tygodniach w klubie - mówił.

Jaką rolę odegrał Lewandowski przy transferze Szczęsnego? Bramkarz wyjaśnia: "To on był pierwszą osobą"

Nie mogło oczywiście zabraknąć kwestii tego, jaki wpływ miał Robert Lewandowski na to, że Szczęsny zdecydował się wznowić karierę i podpisać kontrakt z FC Barceloną. - To on był pierwszą osobą, która zadzwoniła i powiedziała: "Słuchaj, gdyby była taka szansa, czy wróciłbyś z emerytury?". Rozmawiałem z nim chwilę i do niczego nie doszliśmy. Powiedziałbym, że moja żona miała największy wpływ, ale nie mogę powiedzieć, że była jedyną osobą, która mnie przekonała - stwierdził otwarcie.

Wojciech Szczęsny najprędzej będzie miał szansę zadebiutować 20 października w ligowym meczu z Sevillą. Wciąż jednak nie wiadomo, czy będzie na to gotowy. - Nie mam pojęcia. I to też nie moja decyzja, to zawsze należy do trenera. Bardzo trudno jest mi być obiektywnym. Mam nadzieję, że stworzę Barcelonie pozytywny problem - wyjaśnił.