Sześć lat i koniec. Legendarny Raul na skreślony przez Real Madryt

Real Madryt w 2010 r. w kontrowersyjnych okolicznościach rozstał się z Raulem, który w klubie miał status legendy. Mimo to po zakończeniu kariery napastnik wrócił do Realu już w roli szkoleniowca. Objął drużynę rezerw - RM Castilla. Jak donosi dziennik "Marca", 47-latek niedługo pożegna się ze stanowiskiem. Nie oznacza to jednak, że to jego definitywny koniec w ekipie mistrza Hiszpanii.

