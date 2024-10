Wieszczą wielki sukces Lewandowskiego. Hiszpanie tylko na to czekają. "Rekord"

Robert Lewandowski w miniony weekend zdobył hat-tricka w meczu FC Barcelony z Deportivo Alaves, a jego zespół wygrał 3:0. Kapitan reprezentacji Polski ma już na koncie 10 trafień w rozgrywkach LaLiga i jest liderem klasyfikacji strzelców. Do tego "dorzucił" dwa gole w Lidze Mistrzów. Jego znakomita dyspozycja rozpoczyna dyskusję o tym, ile bramek zdobędzie przez cały sezon.

REKLAMA

Zobacz wideo Warszawa za mocna dla Zawiercia. Patryk Łaba: Wyciągniemy wnioski, jesteśmy kumatymi facetami

Dawny snajper Barcelony zachwycony Robertem Lewandowskim. "Jest w gronie 4-5 najlepszych napastników na świecie"

Głos o dyspozycji Roberta Lewandowskiego zabrał Meho Kodro, a więc były napastnik m.in. Realu Sociedad i FC Barcelony. Bośniak dla klubu z Katalonii rozegrał 32 mecze w sezonie 1995/96 i zdobył w nim dziewięć goli. Pomysłodawcą ściągnięcia go do zespołu był legendarny Johan Cruyff.

Bośniak nie pokusił się o wskazanie, że Lewandowski jest obecnie najlepszą "dziewiątką" na świecie, ale umieścił go w ścisłej czołówce. - Powiem tak: Lewandowski na pewno wciąż jest w gronie 4-5 najlepszych napastników na świecie - przyznał 57-latek w rozmowie z Goal.pl.

Były reprezentant Jugosławii, a później Bośni i Hercegowiny, uważa, że polski napastnik dawno nie wyglądał tak dobrze na boisku. - Strzelił już ponad 10 goli, biorąc pod uwagę ligę i puchary. Utrzymuje się na poziomie jednego gola na jeden mecz, co jest fantastycznym rezultatem. Zwłaszcza patrząc na jego wiek, choć już kiedyś mówiłem ci, że akurat wiekiem w jego przypadku się nie martwię. Według mnie oglądamy właśnie najlepszą wersję Lewandowskiego od 2-3 lat - dodaje Kodro.

- Myślę, że składa się na to kilka czynników. Umiejętności Robert miał zawsze, tu w ogóle nie ma o czym gadać. Natomiast wygląda też na bardzo dobrze przygotowanego fizycznie. Jest bardzo dynamiczny, a z każdym kolejnym golem wraca i rośnie pewność siebie. Jeśli tak dalej pójdzie, to spokojnie może zdobyć 30 goli w tym sezonie La Liga - dodaje dawny snajper hiszpańskich klubów.

Do tej pory najlepszy wynik Lewandowskiego w LaLiga to 23 trafienia w sezonie 2022/23. To dało mu wówczas koronę króla strzelców. Rok później zdobył o cztery gole mniej. - Nie ma wątpliwości, że Robert może ten swój rekord pobić - podsumowuje Kodro.

Do gry w klubie Robert Lewandowski wróci 20 października na mecz z Sevillą. Obecnie napastnik przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Polski, która zmierzy się z Portugalią (12.10) i Chorwacją (15.10).