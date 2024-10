Szpital w Realu Madryt. Hiszpanie domagają się powrotu legendy. To byłby hit

Od ponad roku Real Madryt cierpi z powodu poważnych kontuzji kolan, których doznają jego zawodnicy. Na początku poprzedniego sezonu więzadła zerwali Thibaut Courtois i Eder Militao, którzy ostatecznie wrócili do gry pod koniec ubiegłych rozgrywek. Z kolei David Alaba podobnej kontuzji nabawił się w grudniu i ciągle jeszcze nie wrócił do treningów z całym zespołem, nie mówiąc o grze na boisku.

Z kolei w miniony weekend w meczu z Villarrealem (2:0) strasznej kontuzji doznał Dani Carvajal. Badania zdiagnozowały u niego zerwanie więzadła krzyżowego przedniego, zerwanie więzadła pobocznego strzałkowego oraz zerwanie ścięgna mięśnia podkolanowego w prawym kolanie. Hiszpan w tym tygodniu przejdzie operację, a do gry wróci najwcześniej za 8-10 miesięcy. A może i później, patrząc na to, że mowa o blisko 33-letnim zawodniku.

Ponownie wraca temat powrotu Sergio Ramosa. W Realu Madryt widzą jednak sprawę jasno

Tym samym na tapet wraca nazwisko Sergio Ramosa. Hiszpan to żywa legenda Realu Madryt, dla którego grał w latach 2005-2021. Następnie grał przez dwa lata w PSG, a ostatni sezon spędził w Sevilli. Od lipca jest jednak bez klubu i jego kandydatura pojawia się w dyskusjach kibiców. Zwłaszcza że mógłby przyjść za darmo i już teraz, gdyż pozostaje wolnym zawodnikiem i nie trzeba byłoby czekać do zimowego okienka transferowego.

Jednak czy Ramos ostatecznie wróci do Realu? Zdaniem m.in. "Mundo Deportivo" władze klubu z Madrytu nie rozpatrują takiego scenariusza. Niezależnie od trwającej kampanii na rzecz powrotu Hiszpana, to w biurach na Santiago Bernabeu nie rozważają teraz żadnych transferów do drużyny. Tym samym Carlo Ancelotti będzie musiał łatać obronę tym, co ma.

Real Madryt zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli La Ligi i traci trzy punkty do pierwszej FC Barcelony. Kolejny mecz "Królewscy" rozegrają w sobotę 19 października na wyjeździe z Celtą Vigo.