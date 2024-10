Lewandowski na kadrze, ale co robi Szczęsny? Hiszpanie pokazali

- W reprezentacji już nie zagram. Gdybym wrócił, to byłoby to nie fair w stosunku chłopaków, którzy walczą o miejsce w składzie. Nie zrobiłbym im tego. Oni też mają w tej chwili inne nastawienie i mój powrót zupełnie nie miałby sensu. Konfiguracja się zmieniła - tak Wojciech Szczęsny mówił o dalszych występach w drużynie narodowej po wznowieniu kariery i podpisaniu kontraktu z FC Barceloną.

Zobacz wideo Lewandowski o transferze Szczęsnego do Barcelony! Hit

Wojciech Szczęsny nieobecny na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Oto co robi w FC Barcelonie

34-latka zabrakło na liście powołanych przez Michała Probierza na mecze Ligi Narodów z Portugalią i Chorwacją. Przed pierwszym z nich, który zostanie rozegrany 12 października na Stadionie Narodowym, ma się odbyć uroczyste pożegnanie bramkarza (oraz Grzegorza Krychowiaka).

Do tego została jeszcze chwila czasu, więc na razie Szczęsny może skupić się na obowiązkach klubowych. W poniedziałek 7 października wziął on udział w sesji treningowej po meczu z Derpotivo Alaves (3:0), co widzimy na filmie opublikowanym na oficjalnym profilu Barcelony w serwisie X. Podczas zajęć Polak uciął sobie krótką pogawędkę z Hansim Flickiem (sam początek nagrania).

Tak Wojciech Szczęsny trenuje z FC Barceloną. Wraz z nim znani rekonwalescenci

Co jeszcze robił? Widać sporo urywków, jak odbywa trening bramkarski z innymi golkiperami. Ale wziął też udział we wspólnych ćwiczeniach z zawodnikami z pola, wśród których byli m.in. Frenkie de Jong czy Gavi, wracający do optymalnej formy po urazach.

Można zakładać, że gdyby Holender i Hiszpan byli w pełni sił, obecnie przebywaliby na zgrupowaniach kadr narodowych. Tak obecnie jest w przypadku wielu gwiazd Barcelony, w tym Roberta Lewandowskiego, które w poniedziałek były już poza Katalonią.

Kapitan reprezentacji Polski przyleciał do Warszawy, gdzie przygotowuje się do nadchodzących spotkań Ligi Narodów z drużynami Portugalii i Chorwacji (15 października). Natomiast kolejny mecz w FC Barcelonie on i Wojciech Szczęsny będą mogli rozegrać 20 października, rywalem będzie Sevilla.