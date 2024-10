Lewandowski "naprawiony" przez Flicka. Hiszpanie ogłaszają

Tuż przed październikowym zgrupowaniem reprezentacji Polski Robert Lewandowski błysnął w barwach FC Barcelony. Polak strzelił hat-tricka w rywalizacji z Deportivo Alaves (3:0). - Uważam Lewandowskiego za najlepszego w polu karnym i grze przed bramką. To, co robi, jest fantastyczne. Jak dotąd wszystko wychodzi mu perfekcyjnie - mówił Hansi Flick na pomeczowej konferencji prasowej. - W pierwszej połowie byliśmy bardzo dobrzy, dostawałem dużo podań. Chcieliśmy atakować i strzelać gole - to z kolei słowa Lewandowskiego tuż po zakończeniu spotkania.

Zobacz wideo Lewandowski zadziwił dziennikarzy. "Jestem Robert, strzelam bramki"

"Idealna 9. Lewandowski błyszczy w Barcelonie i świętuje hat-tricka. Polski napastnik w dalszym ciągu demonstruje swoją jakość strzelecką i stał się podstawowym elementem planu gry Barcelony" - pisały hiszpańskie media po ostatnim występie Lewandowskiego. Robert wygląda pod wodzą Flicka dużo lepiej w porównaniu do ostatniego sezonu Barcelony, kiedy jej trenerem był Xavi Hernandez.

Nie należy się zatem dziwić, że hiszpańskie media teraz coraz częściej zachwycają się Lewandowskim i jego występami w barwach Barcelony.

Flick "naprawił" Lewandowskiego. "Po raz kolejny jest nieomylny"

Hiszpański dziennik "Mundo Deportivo" przytoczył czterech piłkarzy, których "naprawił" Flick od momentu objęcia Barcelony. Jako pierwszego w kolejności dziennikarze wymienili Lewandowskiego, który w 11 meczach strzelił 12 goli. "Po raz kolejny jest nieomylnym strzelcem, jak w pierwszym sezonie w Barcelonie. Jego hat-trick przeciwko Alaves zwiększył liczbę goli w LaLiga do 10, czyniąc go niekwestionowanym Pichichi (najlepszym strzelcem). Grając we wszystkich meczach od początku, zdobywa więcej niż jedną bramkę na mecz" - czytamy w artykule.

"Lewandowski wygląda inaczej od czasu przybycia Flicka na ławkę Barcelony. Obecność niemieckiego trenera pomogła wydobyć z Lewandowskiego to, co najlepsze" - dodaje "Mundo Deportivo". Do listy "naprawionych" piłkarzy przez Flicka Hiszpanie dorzucili Inigo Martineza, Pedriego i Raphinhę. "Raphinha jest nie tylko kapitanem na boisku, ale także punktem odniesienia. Jest znacznie lepszy niż w Leeds United, nie ma porównania z jego pierwszymi dwoma latami w Barcelonie" - piszą dziennikarze.

Barcelona jeszcze trzy mecze w październiku po zakończeniu przerwy na mecze reprezentacji. W Lidze Mistrzów Barcelona zagra z Bayernem Monachium (23.10), a w lidze hiszpańskiej jej rywalami będą Sevilla (20.10) oraz Real Madryt (26.10). Lewandowski będzie miał zatem okazje do powiększenia swojego dorobku bramkowego.

