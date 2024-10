O której mecz Barcelony dzisiaj? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Siedem meczów, siedem zwycięstw, komplet punktów - tak wyglądał bilans FC Barcelony po siedmiu kolejkach La Liga. Katalończycy rozpoczęli sezon perfekcyjnie i duża w tym zasługa Hansiego Flicka. "Można odnieść wrażenie, że mimo wielkich kłopotów finansowych, które nękają czołowy klub, Niemcowi udało się znaleźć odpowiednią mieszankę wysoko opłacanych profesjonalistów i niezwykle utalentowanych młodych zawodników z La Masii" - chwalili go dziennikarze portalu t-online.de. Tyle tylko, że w końcu drużynie Flicka przydarzyła się wpadka w lidze hiszpańskiej, a konkretnie w starciu z Osasuną Pampeluna. Barcelona przegrała dość wyraźnie, bo aż 2:4.

REKLAMA

Zobacz wideo Ultrasi Legii Warszawa w akcji! Europejski poziom

FC Barcelona z jasnym celem. Ósme zwycięstwo w La Liga. O której mecz?

Wówczas na Flicka spadła dość spora krytyka. Zarzucano mu, że podjął nie najlepsze decyzje personalne. Posadził na ławce kilku kluczowych zawodników, jak Lamine Yamal. I choć później Hiszpan pojawił się na murawie, to wiele zdziałać w stanie nie był. Zdobył jedną bramkę.

Mimo wszystko Barcelonie udało się utrzymać prowadzenie w tabeli i w niedzielne popołudnie będzie chciała wrócić na zwycięską ścieżkę w La Liga. Tego dnia zmierzy się na wyjeździe z Deportivo Alaves. I faworytem będzie katalońska ekipa. Wskazuje na to m.in. tabela. Rywale zajmują 11. lokatę z 10 punktami na koncie.

Za Barceloną przemawia też bilans bezpośrednich meczów. Po raz ostatni Deportivo pokonało drużynę z Katalonii...10 września 2016 roku. Kolejne 14 meczów to 12 zwycięstw drużyny, w której występuje Robert Lewandowski, a także dwa remisy.

Kibice wierzyli, że w tym spotkaniu może dojść do debiutu Wojciecha Szczęsnego, nowego bramkarza. Ostatecznie Flick nie zdecydował się go powołać. Polak musi jeszcze potrenować. Po przerwie na mecze reprezentacji powalczy o miejsce w pierwszym składzie z Inakim Peną. I to z pewnością właśnie Hiszpan zagra z Deportivo Alaves, co robił też w ostatnich spotkaniach, zastępując kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena.

O której mecz Barcelony dzisiaj? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Mecz Deportivo Alaves - FC Barcelona odbędzie się już w niedzielę 6 października. Początek o godzinie 16:15. Transmisję przeprowadzi Canal+Sport. Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.