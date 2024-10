Co ze Szczęsnym? Tak ma wyglądać skład Barcelony na Alaves

Przed FC Barceloną kolejne wyzwanie w La Liga. Katalończycy przystąpią do wyjazdowego meczu z Deportivo Alaves napędzeni triumfem 5:0 nad Young Boys Berno w Lidze Mistrzów, ale i zmotywowani, by nie powtórzyć wpadki z Pampeluny, gdzie w poprzedniej kolejce ligowej przegrali 2:4 z Osasuną. Wówczas jednak Hansi Flick mocno namieszał w wyjściowej jedenastce. Czy zrobi tak i tym razem? Katalońskie dzienniki "Sport" i "Mundo Deportivo" przewidują co może zrobić Niemiec, a także czy Wojciecha Szczęsnego zobaczymy na boisku już w ten weekend.

