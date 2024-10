Szybko poszło. Tak Hiszpanie napisali o żonie Szczęsnego

- Nie byłem pewny, czy jestem gotowy na nowe wyzwania. Porozmawiałem z rodziną i przyjaciółmi, którzy jasno dali mi do zrozumienia, że byłbym głupi, gdybym nie skorzystał z tej propozycji - powiedział Wojciech Szczęsny o przyjęciu oferty od FC Barcelony i po powrocie z piłkarskiej "emerytury" po zaledwie miesiącu. - Zakończyłem karierę wbrew jej woli, dlatego nie chciałem zrobić tego po raz drugi w przeciągu miesiąca - dodał nowy piłkarz katalońskiego klubu.

Najbliższa rodzina Wojciecha Szczęsnego, to oczywiście żona Marina Łuczenko-Szczęsna oraz dzieci: sześcioletni syn Liam i trzymiesięczna córeczka Noelia. - Bardzo się cieszymy - tak na gorąco o przenosinach swojego męża do FC Barcelony mówiła wokalistka.

Hiszpanie zachwyci Mariną Łuczenko-Szczęsną. "Oszałamiająca"

Gdy tylko doszło do podpisania umowy między 34-letnim bramkarzem a katalońskim klubem, to hiszpańskie media, którym nie umknie żaden szczegół, przyjrzały się sylwetce Mariny Łuczenko-Szczęsnej. "Oto Marina Łuczenko, oszałamiająca nowa WAG FC Barcelony" - ogłosił portal que.es.

Hiszpanie piszą, że "piękna Marina towarzyszy mu [Szczęsnemu - przyp. red.] w ekscytującej przygodzie", jaką jest podpisanie umowy z FC Barceloną. Que.es zauważyło, że Łuczenko-Szczęsna to "ukraińska aktorka i piosenkarka, która wychowała się w Polsce i dla której muzyka jest prawdziwą pasją". Zwrócono uwagę, że 35-latka grała w serialach telewizyjnych i brała udział w popularnych programach. "Od tego czasu otrzymała nominacje do kilku nagród, w tym dla najlepszej artystki roku i albumu roku za 'Hardbeat'" - dodano.

Przytoczono także, jak narodziło się uczucie między parą, cytując słowa wokalistki. - Wojtek zadzwonił pierwszy. To on mnie znalazł i próbował się ze mną skontaktować, gdy mieszkałam swego czasu w Stanach Zjednoczonych. [...] Kocham go za jego duszę, jego serce, te cudowne psie oczy i jego poczucie humoru. To niesamowity człowiek o wielkim sercu i inteligencji. Mogłabym o nim mówić dłużej. To mój ideał i jestem szczęśliwa, że nasze ścieżki w życiu się skrzyżowały.

Kiedy Wojciech Szczęsny może zadebiutować w FC Barcelonie? Jeszcze przed ogłoszeniem transferu informowano, że jego celem jest bycie w optymalnej formie na mecz z Sevillą, który zostanie rozegrany w niedzielę 20 października.