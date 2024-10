Zobaczyli Szczęsnego w akcji i nie dowierzają. Pierwsze ostrzeżenie dla Polaka

Wojciech Szczęsny ma już za sobą pierwszy trening w barwach FC Barcelony. Polski bramkarz został w środę oficjalnie ogłoszony jako nowy piłkarz katalońskiego klubu, z którym podpisał roczną umowę. Z kolei w piątek miał okazję poznać się ze wszystkimi nowymi kolegami.

"Szczęsny nadal ma to "coś", a my stańmy murem za naszym nowym bramkarzem i pokażmy mu, że dokonał właściwego wyboru", "Wierzę, że możemy polegać na Szczęsnym i to nadal bramkarz z najwyższej półki" - pisali fani FC Barcelony, komentując nagranie z pierwszego treningu, w którym uczestniczył były już reprezentant Polski.

W FC Barcelonie zaskoczeni formą Wojciecha Szczęsnego. "Wkrótce będzie mógł grać"

A jak formę bramkarza odbierają w katalońskim klubie? "Miłe zaskoczenie formą Szczęsnego" - ogłasza "Mundo Deportivo". Zdaniem dziennika Polak dbał o siebie na "emeryturze" i "niewykluczone, że niedługo będzie gotowy do gry". Szczęsny obecnie ma się skupić na treningach na siłowni, żeby jak najszybciej wrócić do optymalnej formy.

Kataloński dziennik ocenił, że naturalne były wątpliwości, czy Szczęsny po miesięcznym rozbracie z piłką będzie mógł szybko wrócić do gry. Jednak w Barcelonie nastąpiło pozytywne zaskoczenie jego formą. Dodatkowo będzie miał teraz dwa tygodnie na nadrobienie ewentualnych zaległości z okazji przerwy na mecze reprezentacji. "Wszystko wskazuje na to, że szybko wróci do formy i wkrótce będzie mógł grać" - oceniło "Mundo Deportivo".

Ten sam dziennik poinformował, że gdy tylko Barcelona zadzwoniła do Szczęsnego z ofertą, to ten "odstawił kije golfowe, zawiesił zdjęcia do swojego filmu dokumentalnego i studia związane z architekturą". Jednocześnie w gazecie opisano, że w celu złagodzenia stresu Szczęsny medytuje i "od czasu do czasu pali papierosy".

"Mundo Deportivo" dodało, że w Juventusie Szczęsny nie musiał się ukrywać z papierosem i miał dostać pozwolenie od psychologa na sporadyczne palenie, żeby "nie pogarszać samopoczucia psychicznego". A jak będzie w stolicy Katalonii? "W Barcelonie przeczuwa się, że nie będą tak łaskawi i będzie musiał poczekać na zdobycie tytułu, żeby publicznie zapalić zasłużonego papierosa" - podsumowano.

Kiedy Wojciech Szczęsny może zadebiutować w FC Barcelonie? Jeszcze przed ogłoszeniem transferu informowano, że jego celem jest bycie w optymalnej formie na mecz z Sevillą, który zostanie rozegrany w niedzielę 20 października.