Tak Szczęsny wypadł na pierwszym treningu Barcelony. Słowa fanów mówią wszystko

Pierwszy mecz ligowy po przerwie na kadrę z Sevillą 20 października? Przeciwko Bayernowi Monachium 23 października w Lidze Mistrzów? A może wielkie El Clasico z Realem Madryt 26 października? Odkąd tylko Wojciech Szczęsny oficjalnie został zawodnikiem Barcelony, fani w Polsce i Katalonii wyczekują daty jego debiutu. Oczywiście Polak najpierw musi wygrać rywalizację z Inakim Peną, bo ten z pewnością ma świadomość, jaką szansą i dla niego jest kontuzja Marca-Andre Ter Stegena, więc będzie walczył o swoje.

REKLAMA

Zobacz wideo Świątek bez trenera! Pożegnała się z Wiktorowskim

Szczęsny już trenuje. Pena ma się kogo obawiać

Szczęsny rozpoczął dziś (piątek 4 października) treningi z resztą zespołu. Przerwa na mecze reprezentacji przyszła w dobrym momencie. Polak nie powinien mieć zbyt wiele "rdzy", był w końcu na emeryturze tylko ok. miesiąc, a wcześniej normalnie trenował z Juventusem. Niemniej spokojne przygotowania, by znów poczuć piłkę i boisko na pewno są mu potrzebne. Barcelona już wcześniej wrzucała na media społecznościowe nagranie, na którym widać jak Polak wychodzi na pierwszy trening w towarzystwie Roberta Lewandowskiego.

Teraz Katalończycy na YouTube opublikowali szersze, prawie dziesięciominutowe wideo z premierowego treningu Szczęsnego. Widać na nim m.in. jego interakcje z trenerem Hansim Flickiem czy pierwsze interwencje w roli bramkarza Barcelony. Niby nic szczególnego, ale wystarczyło, by wywołać sporą ekscytację w komentarzach.

Fani Barcelony podekscytowani Szczęsnym. "Nadal ma to coś"

W nich fani Barcelony nie szczędzili ciepłych słów pod adresem Szczęsnego, zagrzewając go do gry i podkreślając, że już widać, iż miesięczna emerytura nie zabrała mu umiejętności. "Szczęsny nadal ma to "coś", a my stańmy murem za naszym nowym bramkarzem i pokażmy mu, że dokonał właściwego wyboru", "Wierzę, że możemy polegać na Szczęsnym i to nadal bramkarz z najwyższej półki", "Nasz nowy golkiper wygląda na szczęśliwego w nowych barwach", "On zrobi dla nas wiele wspaniałych rzeczy, wierzcie mi" - to tylko niektóre z komentarzy pod filmem.