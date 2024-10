Glik w swoim stylu komentował powrót Szczęsnego. "Inaczej niż ja"

W środowe popołudnie Wojciech Szczęsny został oficjalnie przedstawiony jako nowy piłkarz FC Barcelony. Polski bramkarz wrócił do gry po miesięcznej emeryturze, podpisując roczną umowę z katalońskim klubem.

- Trzeba było mnie do tego przekonać, bo z drugiej strony nie byłem pewny, czy jestem gotowy na nowe wyzwania. Porozmawiałem z rodziną i przyjaciółmi, którzy powiedzieli mi, że byłbym głupi, jeśli bym tego nie zaakceptował. Robert Lewandowski odegrał sporą rolę w tym transferze, bo był pierwszą osobą, która w ogóle przyszła do mnie z pomysłem, by przekonać mnie do transferu. To Robert do mnie zadzwonił i zapytał, czy ten ruch jest możliwy do zrealizowania - powiedział Szczęsny w rozmowie z platformą Barca One.

Kamil Glik nie był zdziwiony powrotem Wojciecha Szczęsnego do gry

Na temat powrotu 34-latka do gry wypowiedziało się wiele osób. Do tego grona dołączył także Kamil Glik, który został o to zapytany na czwartkowej konferencji prasowej. - Nie zdziwiło mnie to, że Wojtek wrócił, bo Wojtka znam wiele lat i wiem, że po nim można się wszystkiego spodziewać. Okoliczności tak się złożyły, a nie inaczej, więc... Wojtek sam podkreślał, że gdyby to się wydarzyło tydzień, może dwa tygodnie później, to już chyba by się "nie pozbierał" - ocenił piłkarz Cracovii.

- Wojtek traktuje piłkę nożną troszkę inaczej niż ja. Ja jestem fanatykiem piłkarskim, bo oglądam wszystko, co się da: ekstraklasę, ligi zagraniczne, niższe ligi. Piłka jest całym moim życiem. Wojtek podchodzi do tego troszkę inaczej, ale fajnie, że swoją karierę zepnie w takim wielkim klubie. Myślę, że to dla niego fajne zakończenie - podsumował 36-latek.

A kiedy Wojciech Szczęsny może zagrać dla FC Barcelony? Bramkarz ma być gotowy do gry na mecz z Sevillą, który zostanie rozegrany w niedzielę 20 października. A czy zagra? "Mundo Deportivo" w czwartek poinformowało, że o tym, kto ostatecznie na stałe zagości między słupkami Barcelony, mają zadecydować wyniki oraz forma obu golkiperów.