Sochan zareagował na powrót Szczęsnego. Nagle zaskakujące słowa. "Mam nadzieję"

Wojciech Szczęsny wreszcie został ogłoszony zawodnikiem FC Barcelony, gdzie zajmie miejsce kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena. - Jestem dumny z tego, że będę częścią tej wspaniałej społeczności. Barcelona ma ogromną bazę kibiców, widzę w nich ogromną pasję. Jestem gotowy, podejdę do tego wyzwania z dużą energią - powiedział Polak tuż po ogłoszeniu transferu.

Poruszenie po transferze Wojciecha Szczęsnego do FC Barcelony. Jeremy Sochan zabrał głos

Ruch z udziałem 84-krotnego reprezentanta Polski do samego końca wywoływał ogromne poruszenie. "Piękna chwila dla polskiej piłki", "dwóch Polaków w jednym z największych klubów na świecie, w tym samym momencie", "cieszmy się każdym meczem tego sezonu, napisała się niesamowita historia" - komentowali tuż po oficjalnej prezentacji dziennikarze i eksperci.

Reaktywowanie kariery przez Szczęsnego to wielkie wydarzenie w świecie sportu, które nie uszło uwadze innych polskich gwiazd. W tym Jeremy'ego Sochana, reprezentanta Polski w koszykówce oraz zawodnika San Antonio Spurs, który podczas spotkania z polskimi dziennikarzami został zapytany o tę sprawę.

Jeremy Sochan komentuje transfer Wojciecha Szczęsnego do FC Barcelony. "Bardzo fajnie"

Oto co miał do powiedzenia jedyny Polak w NBA. - Bardzo fajnie, że Barcelona sięgnęła po Szczęsnego. Moim ulubionym klubem, niezależnie od liczby Polaków w składzie drużyny z Katalonii, pozostaje jednak Arsenal. Mam nadzieję, że "Kanonierzy" będą grali w półfinale albo finale Ligi Mistrzów właśnie przeciwko Barcelonie - powiedział, cytowany przez Interię Sport. I choć nie padło to wprost, to można podejrzewać, ze względu na przeszłość bramkarza w londyńskiej drużynie (181 występów w latach 2009-2015) cieszy się on sympatią Sochana.

Zresztą koszykarz nigdy nie ukrywał przywiązania do Arsenalu. Jakiś czas temu pokazał, jak ogląda mecz tego zespołu w Lidze Mistrzów, co ze względu na napięty harmonogram w NBA raczej mu się nie zdarza. Swego czasu zdarzyło mu się też zakpić z... Xaviego, ówczesnego trenera Barcelony, szukającego wymówek po porażce w sparingu z londyńczykami. A o piłkarskich wydarzeniach Sochan może rozmawiać w szatni z Victorem Wembanyamą, fanem PSG - po wtorkowym spotkaniu obu drużyn w LM to Polak był bardziej zadowolony, gdyż Arsenal wygrał 2:0.

Sochan i San Antonio Spurs wrócą na parkiety NBA 25 października. Natomiast kilka dni wcześniej może nastąpić debiut Wojciecha Szczęsnego w FC Barcelonie. Polski bramkarz jest szykowany na ligowe spotkanie z Sevillą (20 października).