Legenda wróci do Barcelony! Flick i Lewandowski będą wniebowzięci

FC Barcelona od przyjścia Hansiego Flicka zaliczyła tylko dwie wpadki - 1:2 z AS Monaco w Lidze Mistrzów i 2:4 z Osasuną w LaLiga. Katalończycy mają na koncie osiem wygranych i są liderami ligi hiszpańskiej, a media nie mogą się ich nachwalić. Wpływ nowego trenera widoczny jest od jego pierwszych dni, ale nie oznacza to, że Niemiec nie chce dalej wzmacniać swojego zespołu.

Hansi Flick zyska nowego współpracownika w FC Barcelonie? Robert Lewandowski powinien być szczęśliwy

"Mundo Deportivo" informuje, że Flick myśli nie tylko o ściąganiu piłkarzy, ale też o wzmacnianiu grona swoich najbliższych współpracowników. Źródło donosi, że od stycznia sztab szkoleniowy ma wzmocnić absolutna ikona ostatnich lat w piłce nożnej. Chodzi o Thiago Alcantarę - byłego pomocnika FC Barcelony, Bayernu Monachium i Liverpoolu.

Hiszpan już w lecie pracował z Flickiem jako asystent, ale również w lecie opuścił klub. Okazuje się, że miał problemy podatkowe w Anglii, więc musiał tam wrócić, ale już szykuje się do ponownego podjęcia pracy w Barcelonie. Rzekomo wciąż pozostaje w kontakcie ze sztabem szkoleniowym i ma wpływ na grę Katalończyków.

"Jest obecny nawet podczas wideokonferencji w sztabie. To na razie zewnętrzny współpracownik Flicka" - czytamy o Thiago. Hiszpan obserwował dla Barcelony spotkanie Bayernu Monachium z Aston Villą i analizował rywali Katalończyków. Od stycznia będzie już na miejscu i wznowi pracę stacjonarną.

Ponowne przybycie Thiago to nie tylko świetna informacja dla pomocników Barcelony, ale również Roberta Lewandowskiego. Polak dzielił z Hiszpanem szatnie w Bayernie, a do tego utrzymywał z nim bardzo bliskie relacje. W wielu wywiadach mówił, że bardzo cenił sobie umiejętności i technikę byłego już pomocnika, z którym świetnie rozumiał się na boisku. Thiago zna więc potrzeby Lewandowskiego i być może wpłynie na to, że pomocnicy będą serwować napastnikowi wiele lepszych piłek.

Thiago dość niespodziewanie odszedł na piłkarską emeryturę w wieku 33 lat po serii urazów w barwach Liverpoolu. W trakcie kariery wygrał siedem mistrzostw Niemiec, cztery mistrzostwa Hiszpanii i dwie Ligi Mistrzów.