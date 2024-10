Szczęsny powiedział prawdę o powrocie. Jaśniej się nie da

- To był ostatni dzwonek - mówi Wojciech Szczęsny w rozmowie z Foot Truckiem o niespodziewanym powrocie do gry w piłkę. Bramkarz wprost przyznaje, że w dołączeniu do FC Barcelony najzwyczajniej dopisało mu ogromne szczęście i wszystko idealnie zgrało się w czasie. Gdyby kontuzja Marca-Andre ter Stegena wydarzyła się wcześniej lub później, to Polak nie zagrałby w jednej drużynie z Robertem Lewandowskim.

