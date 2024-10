Tak Marina zareagowała na transfer Szczęsnego do FC Barcelony

"Chociaż moje ciało jest gotowe na kolejne wyzwania, to serce już nie. Czuję, że nadszedł czas, aby poświęcić całą uwagę mojej rodzinie" - to fragment długiego oświadczenia, jakie Wojciech Szczęsny opublikował 27 sierpnia br., ogłaszając zakończenie piłkarskiej kariery. Po 36 dniach Szczęsny postanowił jednak wrócić do gry. W środę Szczęsny został ogłoszony nowym bramkarzem Barcelony. W ten sposób klub zareagował na poważną kontuzję Marca-Andre ter Stegena z ligowego meczu z Villarrealem (5:1), przez którą Niemiec prawdopodobnie nie wróci do gry w tym sezonie.

- Porozmawiałem z rodziną i przyjaciółmi, którzy powiedzieli mi, że byłbym głupi, jeśli bym tego nie zaakceptował - ujawnił Szczęsny w pierwszym wywiadzie udzielonym jako zawodnik Barcelony. - Trzeba było mnie do tego przekonać, bo z drugiej strony nie byłem pewny, czy jestem gotowy na nowe wyzwania. Robert Lewandowski odegrał sporą rolę w tym transferze, bo był pierwszą osobą, która w ogóle przyszła do mnie z pomysłem, by przekonać mnie do transferu - dodał Szczęsny, podkreślając, jak dużą rolę odegrał Robert Lewandowski przy transferze.

Szczęsny miał już okazję obejrzeć mecz Barcelony z Young Boys (5:0) w Lidze Mistrzów z wysokości trybun stadionu położonego na wzgórzu Montjuic. Prawdopodobnie Szczęsny zadebiutuje w barwach Barcelony dopiero po październikowej przerwie na mecze reprezentacji. 20 października Barcelona zagra z Sevillą w lidze hiszpańskiej i to wydaje się być najbardziej prawdopodobną datą debiutu Szczęsnego między słupkami.

"Wielkich piłkarzy, którzy wracali ze sportowej emerytury, nie brakowało. Ale triumfatorem mógł czuć się tylko jeden. W większości powroty odbijały się graczom czkawką. W przypadku Wojciecha Szczęsnego historia wydaje się być skazana na sukces" - twierdzi Kacper Sosnowski ze Sport.pl.

Jak nietrudno się domyślić, temat transferu Szczęsnego do Barcelony odbił się szerokim echem w mediach społecznościowych. Polskiemu bramkarzowi gratulowali m.in. jego koledzy z reprezentacji Polski czy celebryci.

Szczęsny z gratulacjami po transferze do Barcelony. Zareagowała m.in. Marina

"Shawty move your bodyyyy andaleeeee" - napisał Tymoteusz Puchacz, cytując słowa piosenki Maty pt. Lloret de Mar, w której Szczęsny pojawił się w teledysku. Z kolei żona bramkarza Marina Łuczenko-Szczęsna nie użyła słów. Ograniczyła się do użycia wymownej emotikony.

"Gotowanie oficjalnie zakończone" - dodaje Łukasz Wiśniowski, dziennikarz Eleven Sports, który od wielu lat zna się ze Szczęsnym i prowadził z nim program "Prosto w Szczenę".

"Witamy w rodzinie" - pisze Sarah Salahpour, a więc jedna z twarzy działu medialnego Barcelony, którą polscy kibice mogli zobaczyć m.in. przy okazji transferu Roberta Lewandowskiego do tego klubu.

"Ale czad" - zareagowała Paulina Krupin?ska-Karpiel, modelka i prezenterka telewizyjna.

"To będą piękne mecze" - dodaje Rafał Maślak, polski model.

"Brawo" - napisała krótko Magdalena Pyznar, autorka powieści kryminalnych.

"Nie tylko Wojtkowi należą się gratulacje, ale i Marinie Łuczenko-Szczęsnej. Brawa dla Was obojga" - podsumowała Joanna Koroniewska, aktorka i prezenterka telewizyjna.