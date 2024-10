Wszystko jasne ws. Szczęsnego! Tak ogłoszą światu nowinę

Półtora tygodnia Marc-Andre ter Stegen doznał poważnej kontuzji w meczu z Villarrealem (5:1), która eliminuje go z gry praktycznie do końca sezonu. Tym samym FC Barcelona mogła pozostać z niepewnym Inakim Peną, albo mogła poszukać nowego bramkarza. Tak też się stało i faworytem katalońskiego klubu został Wojciech Szczęsny.

REKLAMA

Zobacz wideo Lech Poznań walczy o mistrzostwo! Prezes wreszcie to przyznał

Wojciech Szczęsny w środę zostanie nowym piłkarzem FC Barcelony

Wszystko przebiegło błyskawicznie. Po miesięcznej emeryturze polski bramkarz w poniedziałek stawił się w Barcelonie, a we wtorkowy wieczór z wysokości trybun oglądał, jak jego nowi koledzy wygrali 5:0 z Young Boys Berno w drugiej kolejce Ligi Mistrzów. Pozostawało tylko pytanie - kiedy FC Barcelona oficjalnie ogłosi podpisanie rocznej umowy z Wojciechem Szczęsnym.

Nowe informacje w tej sprawie w środowe przedpołudnie przekazał Piotr Koźmiński z portalu Goal.pl. Powołując się na Jose Alvareza z El Chiringuito przekazał, że komunikat o podpisaniu kontraktu z Polakiem pojawi się około godziny 13:00. "Jose i kilku innych czołowych dziennikarzy zapewnia, że bez konferencji prasowej. Ogłoszenie, prezentacja w mediach klubowych i (chyba) tyle" - napisał Koźmiński.

- Musi wrócić na właściwe tory, ale przejście do Barcelony to odpowiedni bodziec. Nie podzielam opinii, by "nie pasował do Barcelony". Jest bardzo dobrym bramkarzem, do jego gry nogami też nie można mieć większych zastrzeżeń. Jestem dobrej myśli - tak o dołączeniu Szczęsnego do FC Barcelony mówił Zbigniew Boniek w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Wojciech Szczęsny ma być gotowy do gry w barwach FC Barcelony po październikowej przerwie na mecze reprezentacji. Celem polskiego bramkarza jest bycie w optymalnej formie na mecz z Sevillą, który zostanie rozegrany w niedzielę 20 października.