Koszmarna diagnoza piłkarza Atletico. "Uszkodzenie mózgu"

Atletico Madryt w niedzielę zremisowało 1:1 w derbach z Realem, ale nie ma powodów do zadowolenia. Nie chodzi tylko o skandaliczne zachowanie jego kibiców, ale też sytuację kadrową. Okazuje się, że ze składu Diego Simeone wypada dopiero co sprowadzony podstawowy stoper. Pod sam koniec meczu zderzył się głową z rywalem i doznał koszmarnego urazu mózgu. We wtorek usłyszał diagnozę.

