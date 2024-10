Ależ wieści z Hiszpanii! Anna Lewandowska nagrodzona przez słynny dziennik

Anna Lewandowska od momentu transferu Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony błyskawicznie odnalazła się w stolicy Katalonii. Lewandowska w ostatnich miesiącach pojawiała się w hiszpańskich mediach i w ostatnich dniach gościła m.in. w hiszpańskim programie "Que t'hi Jugues", zdradzając, że to ona jest odpowiedzialna za wyżywienie męża. - Od piętnastu lat kieruję dietą Roberta oraz jego planami żywieniowymi i suplementacyjnymi. Sam radzi sobie już bardzo dobrze, ale nadal mu pomagam. Bardzo o siebie dba i od lat trzyma się specjalnej diety. Obecnie na nowy sezon układam nowy plan suplementacji - mówiła.

Anna Lewandowska wyróżniała przez kataloński dziennik. W rozmowie opowiedziała o swoim kolejnym projekcie

Anna Lewandowska gościła także na poniedziałkowej gali kobiet w sporcie, która była organizowana m.in. przez kataloński dziennik "Sport". 36-latka została na niej uhonorowana Nagrodą Przedsiębiorczyni. W rozmowie na gali Lewandowska przyznała, że ma obecnie pięć projektów, a jeden z nich związany jest z Barceloną.

- Każdy z nich jest wyjątkowy. Teraz pracuję na dużym, wyjątkowym projektem tutaj, w Barcelonie. To będzie pierwszy multi-butik w Europie, który będzie położony w samym sercu Barcelony przy Balmes 28 - tłumaczyła Lewandowska. Dodała, że z Lewandowskim tworzą "sportową parę".

- Sport jest częścią mojego życia, biznesu, pasji, trybu życia i jest też częścią życia moich dzieci. Sport jest bardzo istotny, szczególnie dla mojego męża. Każdy mój biznes, który tworzę, ma podłoże w sporcie, zdrowym trybie życia, odżywianiu i pozytywnym myśleniu - wyjaśniła laureatka IV gali organizowanej przez "Sport". Zdradziła przy okazji, z czym związany będzie jej nowy projekt w Barcelonie.

- Ten projekt będzie opierał się na trzech filarach: pilates, treningach grupowych i indywidualnych oraz szkole tańca. Gdy tu przybyłam to odkryłam nową pasję - taniec, więc to wszystko będzie zawierało się w tym projekcie. To miejsce będzie dla wszystkich - podsumowała.

W relacji na Instagramie Lewandowska przyznała, że jest dumna z otrzymanej nagrody. "Dziękuję za wyróżnienie mnie jako przedsiębiorczej kobiety na tak niesamowitym wydarzeniu, promującym równość płci i wzmacnianie siły kobiety. Ta nagroda to zaszczyt i motywacja do dalszego parcia naprzód i ciężkiej pracy i udowadniająca, że sport jest potężnym narzędziem do rozwoju" - napisała.

Gazeta, opisując sylwetkę Lewandowskiej, zwróciła uwagę na to, że "obecnie zarządza ponad 200 osobami pracującymi w różnych firmach, w ramach biznesu, który założyła w 2013 roku wraz z blogiem Healthy Plan by Ann".

"Dzięki swojej wiedzy i wizerunkowi - na Instagramie ma prawie sześć milionów obserwujących - udało jej się zbudować imperium biznesowe, będąc gwiazdą w Polsce, a teraz także w Barcelonie, a więc mieście, w którym zakochała się od kiedy jej mąż podpisał kontrakt z FC Barceloną latem 2022 roku. Nie wyklucz to tego, że będzie to ich miejsce zamieszkania, gdy zawodnik Barcelony zdecyduje się zawiesić buty na kołku. W tej chwili kupili już duży dom" - podsumował "Sport".