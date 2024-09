Media: Flick namiesza w składzie Barcelony na LM. Oto co czeka Lewandowskiego

FC Barcelona w sobotni wieczór mocno zawiodła swoich kibiców. Po serii siedmiu ligowych zwycięstw, w fatalnym stylu przegrała na wyjeździe z Osasuną aż 2:4 (0:2). - Do olbrzymiej kontrowersji doszło w pierwszej połowie meczu Osasuna - FC Barcelona. Sędzia nie odgwizdał faulu na zawodniku Barcelony, a rywale zdobyli w tej akcji gola. Drużyna Hansiego Flicka została skrzywdzona, ale i tak w całym meczu się skompromitowała i zawiodła na całej linii - pisał Sport.pl w relacji z meczu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o hejcie: Słowa bolą, ale nie tych mizernych lamusów w Internecie

Oto skład FC Barcelony na mecz Ligi Mistrzów. Co z Robertem Lewandowskim?

Po tej porażce winę na siebie wziął trener Hansi Flick. - To ja biorę odpowiedzialność za to, jak się nimi zaopiekuję. Jeśli chcecie winić kogoś za tę porażkę, to wińcie mnie - mówił niemiecki szkoleniowiec.

Teraz FC Barcelona dość szybko będzie miała okazję do rehabilitacji. Już we wtorek zmierzy się bowiem przed własną publicznością w drugiej kolejce Ligi Mistrzów z BSC Young Boys. Lider La Ligi nie może pozwolić sobie na stratę punktów, bo w pierwszej kolejce Champions League przegrał na wyjeździe z AS Monaco 1:2.

Według informacji dziennikarza Javiego Miguela Flick przeprowadzi bardzo dużo zmian w składzie. W porównaniu do starcia z Osasuną, będzie aż pięć zmian w wyjściowej jedenastce. Nie zagrają w niej obrońcy: Sergi Dominguez i Gerard Martin, defensywny pomocnik (choć nominalny środkowy obrońca) - Eric Garcia oraz napastnicy: Ferran Torres i Pau Victor.

W ich miejsce w podstawowym składzie mają znaleźć się: Inigo Martinez, Alejandro Balde, Marc Casado, Lamine Yamal i Raphinha. A zatem FC Barcelona zagra niemal identycznym składem, jak w swoim przedostatnim meczu - wygranym 1:0 u siebie z Getafe. Z jedną różnicą - w miejsce Garcii wystąpi w środku pomocy Pedri. Oznacza to, że we wtorkowym starciu od pierwszych minut możemy spodziewać się najskuteczniejszego zawodnika La Ligi (7 goli) - Roberta Lewandowskiego. Na ławce rezerwowych ma też wreszcie usiąść holenderski środkowy pomocnik Frenkie de Jong, który wraca po ponad pięciomiesięcznej przerwie.

- To bardzo dobra wiadomość. Powrót Frenkiego jest dla nas bardzo ważny. Jeśli będzie okazja, to może zagrać we wtorek. Nie wiem, czy 45, 20, a może tylko 10 minut. Zobaczymy - powiedział Flick na przedmeczowej konferencji prasowej.

Prawdopodobny skład FC Barcelony na mecz Ligi Mistrzów z BSC Young Boys: Pena - Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde - Pedri, Casado, Torre - Yamal, Lewandowski, Raphinha.

Początek meczu FC Barcelona - BSC Young Boys o godz. 21. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.