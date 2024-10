Koniec czekania. Flick przekazał kapitalne wieści. "Może zagra"

Pomijając sensacyjną porażkę z Osasuną 2:4, FC Barcelona wygrała wszystkie dotychczasowe mecze w La Liga i jest liderem tabeli. "Potknięciem" był też mecz na inaugurację Ligi Mistrzów. Katalończycy przegrali na wyjeździe z AS Monaco 1:2. Choć znacznie więcej było wygranych, zmartwień w Katalonii nie brakuje. Kibiców niepokoić może zwłaszcza plaga kontuzji, która znów dotknęła zespół.

Hansi Flick wreszcie ma dobre wieści dla kibiców. Gwiazda wraca po kontuzji

Już od dłuższego czasu niedostępni dla Hansiego Flicka są Gavi, Ronald Araujo czy Frenkie de Jong, a na starcie sezonu kontuzji doznali Andreas Christensen, Marc Bernal, Dani Olmo, Fermin Lopez oraz Marc-Andre ter Stegen. Wokół tego ostatniego panuje największe zamieszanie, gdyż jego zastępcą w Barcelonie ma zostać Wojciech Szczęsny. Polak wznowił karierę i przeszedł już testy medyczne przed transferem, który ma zostać ogłoszony lada moment.

Zanim Szczęsny dołączy oficjalnie do zespołu, Hansi Flick ma dla kibiców inne dobre wiadomości. Podczas wtorkowej konferencji prasowej przed meczem Ligi Mistrzów z Young Boys Berno ogłosił, że do gry jest już gotowy Frenkie de Jong. To komunikat, na który czekano od bardzo dawna. Holender pauzował z powodu kontuzji lewej kostki od ponad pięciu miesięcy. Przez uraz ominął go wyjazd na Euro 2024, gdzie jego koledzy dotarli aż do półfinału.

- To bardzo dobra wiadomość. Powrót Frenkiego do zespołu to coś bardzo ważnego. Wielu zawodników było kontuzjowanych, a po październiku odzyskamy trzech z nich. Cieszymy się, kiedy wracają. Dobrze, że Frenkie wróci do zespołu, aby pomóc młodszym zawodnikom. Jeśli będzie okazja, może zagra 45, 20 czy 10 minut - powiedział Flick, potwierdzając tym samym, że pomocnik znajdzie się w kadrze meczowej na wtorkowy mecz ze Szwajcarami.

Najbliższy przeciwnik FC Barcelony słabo zaczął udział w Lidze Mistrzów. Young Boys Berno, którego piłkarzem jest Łukasz Łakomy, przegrał w pierwszej kolejce na własnym boisku z Aston Villą aż 0:3. Początek wtorkowego meczu FC Barcelona - Young Boys Berno o godzinie 21:00.