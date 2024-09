Real wydał pilny komunikat ws. Courtois. Fatalne wieści

Thibaut Courtois będzie fatalnie wspominał ostatnie derby Madrytu. Real nie odniósł zwycięstwa, a on sam był lżony przez kibiców Atletico, którzy po jednym z jego gestów obrzucili go różnymi przedmiotami. To skutkowało przerwaniem spotkania, a po jego zakończeniu Carlo Ancelotti przekazał niepokojące informacje dotyczące stanu zdrowia gwiazdora. Teraz Real Madryt wydał w tej sprawie pilny komunikat.

3 Fot. REUTERS/Juan Medina Otwórz galerię Na Gazeta.pl