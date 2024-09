Tak wygląda tabela La Ligi po Atletico - Real i blamażu Barcelony

Rywalizacja w La Liga nabiera rozpędu. Do soboty jedyną drużyną, która nie straciła punktów, była FC Barcelona. Siedem meczów, siedem zwycięstw - takim właśnie bilansem legitymowali się piłkarze Hansiego Flicka. W 8. kolejce powinęła im się noga i to dość niespodziewanie. Szkoleniowiec dokonał dużej rotacji w drużynie, na ławce zasiadło kilku kluczowych zawodników, co zaowocowało porażką aż 2:4 z Osasuną Pampeluna. Mimo to Barcelona utrzymała się na prowadzeniu w tabeli La Liga i było wiadomo, że w tym tygodniu go nie straci. Bezpośredni rywale, a więc Real Madryt czy Atletico Madryt, mogli jednak znacząco się zbliżyć. Czy udało im się zrealizować cel?

REKLAMA

Zobacz wideo Ale numer! Kosecki zrobił to podczas ważenia przed walką w Fame MMA

Szalony mecz w Madrycie. Kibice wkroczyli do akcji. Tak wygląda tabela La Liga

W niedzielę rozegrano bezpośrednie starcie między tymi drużynami na Civitas Metropolitano. Pierwsza połowa była bardzo wyrównana. Żadna z drużyn nie była w stanie zbudować przewagi czy też zdominować rywali. Nie brakowało jednak efektownych akcji. Problem w tym, że po żadnej z nich piłka nie wpadła do siatki. Nieco większą inicjatywę miał Real, ale nie na tyle, by miało to przełożenie na tablicę wyników.

Druga odsłona rywalizacji także była zacięta. I w końcu kibice zobaczyli bramki. Pierwsza padła po dość niepozornym rzucie wolnym. Luca Modrić podał do Viniciusa Juniora, a ten po chwili dośrodkował w pole karne. Piłka wpadła pod nogi Edera Militao i ten bez większych problemów umieścił ją w siatce. Jan Oblak nie miał absolutnie żadnych szans.

To zirytowało kibiców Atletico, którzy zaczęli rzucać przedmiotami w kierunku bramkarza Realu. W związku z tym sędzia zdecydował się przerwać mecz. Zawodnicy wrócili na murawę dopiero po 20 minutach, kiedy emocje nieco opadły. Gospodarze szukali okazji do wyrównania i w końcu ją znaleźli i to w samej końcówce. W piątej minucie doliczonego czasu gry trafił Angel Correa.

Remis nie usatysfakcjonował żadnej z ekip. Odrobili bowiem tylko jeden punkt do Barcelony. Real pozostał na drugiej lokacie ze stratą trzech "oczek" do lidera, z kolei Atletico umocniło się na trzeciej pozycji - traci pięć punktów do Katalończyków. Z takiej sytuacji cieszyć mogą się tylko piłkarze Hansiego Flicka.

Tabela La Liga po meczu Atletico Madryt - Real Madryt