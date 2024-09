Mbappe nie zobaczy hitu z Atletico nawet z trybun. Real mu zabronił

W niedzielę o 21:00 hit La Liga, w którym Atletico Madryt podejmie w derbach Real. W drużynie gości nie zagra Kylian Mbappe, który doznał kontuzji w poprzednim meczu ligowym przeciwko Deportivo Alaves (3:2). Francuz doznał dokładnie urazu mięśnia dwugłowego lewego uda.

Znany włoski dziennikarz - Fabrizio Romano - przekazał, że kontuzja wykluczy Mbappe z gry na około trzy tygodnie. To oznacza, że Francuz nie tylko nie zagra przeciwko Atletico, ale też z Lille w Lidze Mistrzów oraz Villarrealem w La Liga. Pod znakiem zapytania stoi też występ Mbappe w kolejnych spotkaniach Ligi Narodów.

- Bez Mbappe zagramy inaczej, ale nie oczekujcie rewolucji, bo przecież w poprzednim sezonie graliśmy bez niego. Szkoda, że nie będzie go z nami, ale jestem przekonany, że poradzimy sobie z tą sytuacją - mówił Carlo Ancelotti na konferencji prasowej.

Real nie chciał Mbappe na Civitas Metropolitano

Dla Realu będzie to pierwszy w tym sezonie mecz bez Mbappe, który przyszedł do klubu latem. Francuza, który zdobył w tych rozgrywkach już siedem bramek, zabraknie nie tylko na murawie. Mimo że Mbappe chciał być na stadionie Atletico, to mecz obejrzy w telewizji.

Real zabronił zawodnikowi wyjazdu na Civitas Metropolitano. Powodem decyzji klubu nie był stan zdrowotny Francuza, lecz obawa o niego. Władze Realu obawiały się ewentualnych nieprzyjemności, jakie mogłyby spotkać Mbappe na trybunach lokalnego rywala.

Jak poinformował dziennik "L'Equipe", obawy Realu związane były z tym, czego przy okazji ostatnich wizyt na Civitas Metropolitano doświadczał Vinicius Jr. Brazylijczyk był obrażany przez kibiców Atletico Madryt, odpłacając im prowokacjami.

W siedmiu meczach La Liga Real zdobył 17 punktów, a Atletico 15. Prowadząca w tabeli Barcelona, która w sobotę przegrała z Osasuną, ma 21 pkt. Początek meczu Atletico - Real o 21:00.