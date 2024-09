Hiszpanie ujawniają rewelacje na temat Lewandowskiego. Ależ przekłamanie

Robert Lewandowski jest prawdziwą gwiazdą FC Barcelony i jej najbardziej bramkostrzelnym piłkarzem. Tak było w dwóch poprzednich sezonach, i to mimo kilku posuch strzeleckich, i tak jest obecnie. W tym sezonie wystąpił w dziewięciu meczach, zdobywając aż siedem bramek. Media wprost podkreślały, że duży wpływ na lepszą formę Polaka w tych rozgrywkach ma Hansi Flick. "Tylko spójrzcie, co zrobił z Lewandowskim: jak go przywrócił drużynie" - pisał Joan Ma Battle z katalońskiego "Sportu". Czy za skutecznością 36-latka idzie też jego pensja? Hiszpańskie media przekonywały, że nie. Twierdziły, że jest on drugim najlepiej opłacanym zawodnikiem i sporo traci do lidera.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki: Żyłem jak piłkarz grający w Lidze Mistrzów

Hiszpańskie media dotarły do kontraktu Frenkiego de Jonga. To nie on zarabia najwięcej, a Lewandowski

Zgodnie twierdzono, że Lewandowski znajduje się za plecami Frenkiego de Jonga. Holender ma rzekomo inkasować aż 37 mln euro brutto za sezon. Z kolei stawka Polaka wzrosła ostatnio do 32 mln euro. Umowa naszego reprezentanta jest bowiem tak skonstruowana, że z każdym kolejnym sezonem zarabia więcej. Widać było jednak, że na dogonienie młodszego kolegi jak na razie nie ma szans.

Tylko że w niedzielne popołudnie "Sport" doniósł, że Lewandowski wcale nie musi gonić de Jonga. Ba, on go już dawno przegonił i jest najlepiej opłacanym zawodnikiem w Barcelonie. Dlaczego? Wcześniej w szacunkach dotyczących pensji Holendra, które przekazywały media, najprawdopodobniej doszło do pomyłki. Zresztą wielokrotnie podkreślał to sam zainteresowany.

Zgodnie z ostatnimi wyliczeniami dziennikarzy, którzy dotarli do kontraktu pomocnika, ten zarabia w Barcelonie 19 mln euro brutto. To jego podstawa. "Do tego należy doliczyć jeszcze dwie wartości, stałą i zmienną" - czytamy. O czym konkretnie mowa? Pierwsza z nich to tzw. premia lojalnościowa. W tym sezonie otrzyma do wypłaty dodatkowo 4,2 mln euro, co daje razem 23,2 mln euro brutto.

W kontrakcie jest mowa też o zmiennych, ale jak na razie de Jong nie ma szans ich inkasować. Dotyczą one gry. Musi wystąpić w 60 procentach wszystkich spotkań w sezonie, by otrzymać kolejne dwa mln. Jak na razie jest kontuzjowany, ale nawet jeśli uda mu się ten warunek spełnić, to maksymalnie otrzyma nieco powyżej 25 mln euro, czyli i tak mniej niż ma Lewandowski.

Dobre wieści ws. stanu zdrowia de Jonga

Jak na razie de Jong skupia się na rehabilitacji. Pauzuje już od kwietnia, kiedy to w starciu z Realem Madryt (2:3) nabawił się urazu kostki i to o wiele poważniejszego niż pierwotnie deklarowano. Rzekomo zalecano mu nawet, by poddał się operacji. Przez kontuzję stracił nie tylko końcówkę poprzedniego sezonu i początek obecnego, ale i Euro 2024. Ostatnio pojawiły się dobre informacje - Holender wrócił do treningu.

W najbliższych meczach raczej go nie zobaczymy na murawie, a te spotkania mogą być kluczowe dla Barcelony. W kolejnym, które zaplanowano na wtorek, Katalończycy zagrają z BSC Young Boys w 2. kolejce Ligi Mistrzów.