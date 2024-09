O której dziś gra Barcelona? Gdzie oglądać mecz Lewandowskiego? [TRANSMISJA, WYNIK NA ŻYWO]

FC Barcelona w minioną środę wygrała z Getafe 1:0, a strzelcem jedynej bramki był Robert Lewandowski. Katalończycy idą jak burza w lidze i mają na koncie siedem zwycięstw w siedmiu dotychczasowych meczach. Podobnie zresztą Polak, który jest liderem klasyfikacji strzelców.

Barcelona w walce o kolejną wygraną

Siedem meczów, siedem zwycięstw, 23 gole strzelone i pięć straconych. Taki bilans Barcelony w La Liga musi robić wrażenie. Katalończycy prowadzą w ligowej tabeli, a już w sobotę postarają się wygrać kolejne spotkanie. Tym razem na ich drodze stanie Osasuna Pampeluna. To drużyna, która przed początkiem kolejki zajmowała siódme miejsce w tabeli.

Robert Lewandowski spróbuje pokusić się o kolejnego gola - co więcej, Polak zna już smak trafienia przeciwko tej ekipie. Przeciwko Osasunie kapitan reprezentacji Polski ma doskonały bilans. Wygrał każde z pięciu spotkań, w których grał i dwukrotnie trafiał do siatki. Najpierw, nieco ponad rok temu - we wrześniu 2023 roku - jego gol w 85. minucie przesądził o wygranej 2:1 podczas wyjazdowego starcia na El Sadar. W styczniu tego roku Polak pomógł zaś odnieść zwycięstwo 2:0 w trakcie półfinału Superpucharu Hiszpanii.

La Liga nie zwalnia tempa. Gdzie oglądać mecz Osasuna - Barcelona? O której godzinie? [TRANSMISJA, STREAM, WYNIK]

Spotkanie Osasuna - Barcelona, które będzie piątym meczem ósmej kolejki sezonu La Liga, rozpocznie się w sobotę 28 września o godzinie 21:00. Transmisję z tego starcia przeprowadzi Eleven Sports 1. Zachęcamy również do śledzenia relacji tekstowej oraz wyniku na stronie Sport.pl, oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.