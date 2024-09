Milioner apeluje ws. Szczęsnego. "Nic nie robił"

To było sportowe wydarzenie w Polsce tego tygodnia. Okazało się, że Wojciech Szczęsny będzie nowym bramkarzem FC Barcelony. Polski golkiper ma w niedzielę wieczorem przylecieć do Hiszpanii, a w poniedziałek podpisać umowę z aktualnym liderem La Ligi.

Marek Koźmiński apeluje ws. Wojciecha Szczęsnego. "Musi to zrobić"

Na temat transferu Wojciecha Szczęsnego do FC Barcelony zabrał głos Marek Koźmiński, były reprezentant Polski, a obecnie milioner. - Dziś jest dobrze znany na rynku nieruchomości. Ma na koncie budowę i sprzedaż ponad 2000 mieszkań, 12 centrów handlowych, czy budowę i komercjalizację centrum biurowo-hotelowego. A na koncie ma sporo więcej, niż 10 mln dol., na które wyceniano jego majątek chwilę po zakończeniu piłkarskiej kariery - pisał w maju tego roku "Przegląd Sportowy".

- Szanuję i wręcz się cieszę, że Szczęsny wraca i będzie miał szansę stanąć między słupkami w wielkiej Barcelonie. To jest super, natomiast niech on po pierwsze podpisze ten kontrakt, a po drugie - trenuje. Niech tam trenuje, buduje swoją formę, bo prawie dwa miesiące nie robił nic. To nie jest mało. Wojtek potrzebuje dwóch tygodni treningów - przyznał Koźmiński.

Apeluje też, by Szczęsny nie przyjeżdżał na zgrupowanie reprezentacji Polski. -

- W okresie reprezentacyjnym, niech zostanie w Barcelonie. My sobie poradzimy, bo mamy dobrych bramkarzy. Niech on tam się odbuduje, zaznajomi ze środowiskiem. To będzie lepiej dla niego, a w konsekwencji dla polskiej piłki - dodał Koźmiński.

FC Barcelona po siedmiu kolejkach La Ligi z kompletem zwycięstw jest liderem rozgrywek. Ma cztery punkty przewagi nad obrońcą tytułu - Realem Madryt. Drużyna prowadzona przez trenera Hansiego Flicka w sobotę zagra na wyjeździe z Osasuną. Początek spotkania o godz. 21. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.