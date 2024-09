Grał w Barcelonie z Messim, wypytuje Polaków o Szczęsnego. Jasny przekaz

- Ekstraklasa na pewno ma inną charakterystykę w porównaniu do innych krajów. Jestem jednak w zespole, który chce rozgrywać od bramkarza i po to mnie pozyskano. Chcemy grać w piłkę i to mi się podoba. Świetna jest też atmosfera na stadionach. Na meczu z Legią było mnóstwo kibiców z Lublina, przyjechali tyle kilometrów, żeby nas wspierać. Na Arenie Lublin również znakomicie i dla każdego piłkarza gra przed taką publicznością to znakomite uczucie. Jestem podekscytowany i mam nadzieję, że ludzie tutaj będą cieszyć się moją grą - mówił Sergi Samper, piłkarz Motoru Lublin w rozmowie przeprowadzonej przez dziennikarza Sport.pl Kacpra Ciukszę.

Szczęsny znów na językach. Tym razem w Lublinie

Samper to także wychowanek FC Barcelony, który swego czasu uchodził za ogromny talent. Wychowany został przez legendarną szkółkę La Masia. W pierwszym zespole katalońskiego klubu zagrał 13 meczów. Miało to miejsce w czasach, kiedy gwiazdą słynnej ekipy był Lionel Messi.

Dziś pomocnik z dystansu obserwuje to, co dzieje się w macierzystym klubie. W rozmowie z portalem goal.pl przyznał jednak, że widzi szaleństwo, jakie ogarnęło Barcelonę i Polskę w związku z powrotem Szczęsnego.

- Czuję tu dookoła, że dzieje się coś bardzo ważnego dla polskiego futbolu. Oczywiście sam, jako kibic Barcelony, śledziłem doniesienia o Szczęsnym. W sumie szybko to poszło. Od pierwszych informacji o tym, że to może nastąpić do takich newsów, że to przesądzone nie minęło wiele czasu. Oczywiście, był to też temat w moim obecnym klubie, Motorze. I choć z reguły jeśli chodzi o Barcelonę, to ja dostawałem od nich pytania, to w tym przypadku było odwrotnie - przyznał Samper, dodając, że zaczął wypytywać kolegów o Szczęsnego.

Zaznaczył, że pamięta golkipera z czasów gry w Arsenalu, który notabene mierzył się wówczas z Barceloną. - Koledzy z klubu przekonują, że to super bramkarz, że da sobie radę w Barcelonie, że nie mają co do tego żadnych wątpliwości. Twierdzą, że Barcelona dokonuje bardzo dobrego wyboru. Oczywiście, nie wiem, w jakiej formie fizycznej jest obecnie Szczęsny, zakładam, że będzie potrzebował trochę czasu, aby odzyskać top dyspozycję, ale po rozmowach z kolegami z klubu jestem spokojny, że to dobry wybór - dodał Samper.

Przyznał także, że sam na miejscu Barcelony zdecydowałby się na postawienie na Szczęsnego, a nie łączonego z klubem Keylora Navasa. Wskazał, że Kostarykanin to ważna postać w historii Realu Madryt i mógłby nie być ciepło przyjęty przez kibiców.