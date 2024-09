Hiszpanie wyciągnęli "nałóg" Szczęsnego. Canizares wypalił wprost

Nazwisko Santiago Canizaresa może niewiele mówić najmłodszym fanom futbolu, ale na przełomie wieków Hiszpana znał niemal każdy kibic piłki nożnej. Należał do grona najbardziej znanych bramkarzy w Europie. Grał w najlepszych klubach - między innymi w Realu Madryt i Valencii. W 2002 roku, jak inni hiszpańscy piłkarze sposobił się do wyjazdu na mistrzostwa świata w Korei Południowej i Japonii. Wtem zdarzył się feralny wypadek.

Legenda mówi wprost. Chodzi o papierosy Szczęsnego

Canizares nie pojechał na mundial z powodu kontuzji, której doznał pod prysznicem. Bramkarz reprezentacji Hiszpanii upuścił butelkę z wodą kolońską, a odłamek szkła rozciął mu ścięgno w dużym palcu prawej stopy. Co ciekawe - ówczesną diagnozę przyjmował nad wyraz spokojnie. - Nie uważam się za pechowca. Przez całą karierę miałem dużo szczęścia. Ale, jak każdemu piłkarzowi, zdarzały mi się złe momenty, z którymi musiałem sobie jakoś radzić. Myślę, że za tydzień, może nawet trzy dni, w pełni odzyskam równowagę. Nie tracę optymizmu. Wciąż wierzę, że najlepsze momenty kariery są jeszcze przede mną. Jeśli zdrowie pozwoli, chcę osiągnąć sukces na następnym mundialu - powiedział. Ostatecznie pojechał na mistrzostwa w 2006 roku, ale tam pełnił jedynie rolę zmiennika Ikera Casillasa i zagrał w wygranym meczu z Arabią Saudyjską (1:0).

Teraz Canizares wypowiada się jako jeden z ekspertów w hiszpańskim futbolu. Jego wypowiedzi na temat Wojciecha Szczęsnego przywołuje "Marca". Legendarny golkiper odniósł się między innymi do kwestii, która również jest poruszana w hiszpańskich mediach - faktu, że Polak lubi zapalić papierosa. Przysporzyło mu to kłopotów na początku 2015 roku, kiedy po przegranej z Southampton (0:2) podpadł trenerowi Arsenalu. To był początek końca jego przygody na Wyspach Brytyjskich. Arsene Wenger zaczął stawiać na Davida Ospinę, a Szczęsny musiał zapłacić grzywnę w wysokości 20 tysięcy euro. Powód? Przyłapanie na paleniu papierosa pod prysznicem.

Canizares odniósł się więc do kontrowersji związanych z tym tematem. W rozmowie w Radiu Marca powiedział: - W czym tkwi problem, w wypiciu drinka i wypaleniu fajeczki, czy w graniu leniwego, pozbawionego charyzmy, pasji i chęci futbolu?

Słynny bramkarz stwierdził, że w piłce nożnej przede wszystkim chodzi o mentalność zwycięzcy i wpływ na szatnię. Dodał, że rozumie istotę nielekceważenia swojego zawodu i palenia w szatni, ale wygląda na to, że nie ma problemu z faktem, że Szczęsny jest za pan brat z tytoniem. "Marca" przywołała raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), według którego palący sportowcy osiągają o 25 procent gorsze wyniki w testach odporności.