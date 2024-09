Tak Lewandowski powita Szczęsnego w Barcelonie. Hiszpanie ujawniają

Na poniedziałek mają być zaplanowane testy medyczne Szczęsnego, po których Polak już tego samego dnia może podpisać kontrakt z FC Barceloną. Co prawda, na debiut w klubie musiałby poczekać do 20 października i meczu z Sevillą po przerwie na spotkania reprezentacji, ale zaprezentowany przez klub mógłby być już na początku przyszłego tygodnia.

Lewandowski z przyjaciółmi ma powitać Szczęsnego i jego rodzinę. Przyjedzie w niedzielę lub poniedziałek

Poniedziałek to także start adaptacji Szczęsnego w nowym miejscu. Ta ma być jednak dość łatwa, a sporą rolę ma w niej odegrać Robert Lewandowski. W końcu Polak świetnie rozumie się z byłym bramkarzem Juventusu po wielu latach w kadrze, a prywatnie się z nim przyjaźni.

I to Lewandowski ma powitać Szczęsnego w Castelldefels, na obrzeżach Barcelony, gdzie zamieszka, a - jak twierdzą dziennikarze katalońskiego "Sportu" - w niedzielę lub poniedziałek pojawi się z rodziną. On i jego najbliżsi przyjaciele mają się z nimi wtedy spotkać i pomóc się zaaklimatyzować.

Lewandowski będzie dla Szczęsnego kluczem do szatni Barcelony

Za to później Lewandowski będzie przewodnikiem Szczęsnego po klubie i kluczem do poznania szatni. To jednak nie coś, czym bramkarz musi się martwić, bo znamy go raczej jako otwartą osobę. "Sport" dodaje, że dobrze mówi po angielsku i włosku, więc to też pomoże mu w kontaktach z nowymi kolegami z drużyny.

Jak zaznacza autor artykułu, Sergi Capdevilla, hiszpańscy dziennikarze nazwisko Szczęsnego coraz częściej piszą już z pamięci. Krok po kroku przyzwyczajają się do niego i mają nadzieję, że będą o nim wspominać w wielu nagłówkach i tekstach. Miejmy nadzieję, że głównie pozytywnych, zaczynając od oficjalnego potwierdzenia transferu Polaka za kilka dni.