Lewandowski jest "zbuntowany". Hiszpanie ogłaszają

Siedem meczów, siedem zwycięstw, 23 gole strzelone i pięć straconych. Trzeba uczciwie przyznać, że bilans Barcelony w La Liga robi wrażenie. Katalończycy prowadzą w tabeli, a Robert Lewandowski przewodzi w klasyfikacji strzelców. Nic więc dziwnego, że tamtejsze media zachwycają się postawą drużyny i Polaka. Zwracają uwagę na to, jak świetnie wygląda, od kiedy w Katalonii pojawił się Hansi Flick.

Ogłaszają o Flicku i Lewandowskim. Piękne słowa

Niemiec to postać dla Lewandowskiego szczególna. Biorąc pod uwagę mecze w Bayernie Monachium i kilka spotkań już w Barcelonie, pod jego wodzą Polak ma niesamowity bilans. 79 meczów, 90 goli i 24 asysty. U żadnego innego trenera nie był tak skuteczny.

- Lata mijają, a Robert Lewandowski nie traci produktywności podczas zdobywania goli - pisze "Mundo Deportivo", zwracając uwagę na to, że Polak w siedmiu ligowych meczach tego sezonu już siedmiokrotnie trafiał do siatki. Tym samym dystansuje wielkiego rywala - Kyliana Mbappe.

- Napastnik jest "zbuntowany". Przed latem, kiedy był krytykowany, wydawało się, że jego odejście z Barcelony byłoby dobrą opcją. Dzięki Flickowi napastnik otrzymał nowe siły - dodaje wspomniane źródło, cytując jednocześnie niemieckiego trenera. "Lewandowski to najlepsza dziewiątka ostatniej dekady" - powiedział Flick.

Kapitan reprezentacji Polski prezentuje formę z sezonu 2022/23, kiedy w roli debiutanta w Barcelonie zdobył osiem goli w pierwszych siedmiu kolejkach. W następnych rozgrywkach musiał zadowolić się pięcioma golami, a teraz znów poprawił ten dorobek.

Kolejna szansa na ligowe gole już w najbliższą sobotę. 28 września FC Barcelona zagra z Osasuną, która zajmuje siódme miejsce w tabeli. To zespół, z którym Lewandowski strzelał już gole w swojej karierze. Ma z nim doskonały bilans. Wygrał każde z pięciu spotkań i dwukrotnie trafiał do siatki. Nieco ponad rok temu - we wrześniu 2023 roku - jego gol w 85. minucie dał wygraną 2:1 podczas wyjazdowego starcia na El Sadar. W styczniu tego roku Polak pomógł odnieść zwycięstwo 2:0 w trakcie półfinału Superpucharu Hiszpanii.