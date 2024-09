Tomaszewski nie odpuszcza ws. Szczęsnego. Naprawdę to o nim powiedział

Wojciech Szczęsny po kilku tygodniach od zakończenia kariery wraca do gry. Poważna kontuzja Marca-Andre ter Stegena otworzyła mu furtkę do FC Barcelony, a wieść o tym ruchu wywołała niemałe poruszenie w świecie piłki nożnej.

Jednym z tych, którym nie podoba się powrót Szczęsnego, jest Jan Tomaszewski. - To dla mnie niezrozumiała sprawa. To są tacy piłkarze, na tak wysokim poziomie, że jak coś mówią, to tak ma być. W tym momencie nie rozumiem Wojtka, zrobił z gęby cholewę - oburzał się legendarny bramkarz. I na razie zdania nie zmienia.

Jan Tomaszewski zażenowany postępowaniem Wojciecha Szczęsnego. "Dzieci w piaskownicy"

76-latek w podobnym tonie wypowiedział się dla "Dziennika Łódzkiego". Postępowanie Szczęsnego uznał za, delikatnie mówiąc, niepoważne. - Czy rozmawiamy o reakcji dzieci w piaskownicy, czy reakcji prawdziwych mężczyzn, którzy reprezentują kraj i podejmują pewne decyzje? Bo to, co się stało, to jest dla mnie piaskownica: "Zabieram zabawki i idę do domu" - stwierdził.

- Nie rozumiem tego. Pieniądze nie miały wpływu, bo w (krajach arabskich - red.) miałby zdecydowanie lepiej. Grał w czołowym klubie świata. Jedynym wytłumaczeniem, jeśli w ogóle można to wytłumaczyć, jest to, że gra tam Lewandowski i jakieś tam więzy (pomiędzy nimi - red.) są - dodał. Tu należy zaznaczyć, że w Juventusie Szczęsny został odstawiony na boczny tor, gdyż nie pasował od koncepcji nowego trenera Thiago Motty i nie chciał zgodzić się na obniżkę pensji, zdaniem klubu zbyt wysokiej (ok. 6 mln euro). Natomiast po tym, jak upadł jego transfer do saudyjskiego Al-Nassr, nic nie było wiadomo o tym, aby miał dostać kolejne równie intratne propozycje.

Jan Tomaszewski punktuje Wojciecha Szczęsnego. Bardzo mocne słowa o FC Barcelonie

Tomaszewski podkreślił, że 34-latek miał "pełne prawo", aby zrezygnować z reprezentacji czy ogólnie gry w piłkę. Problem dostrzega w nietrzymaniu się własnych deklaracji, choć nie tylko. - Potem dworował z tych ludzi, którzy twierdzili, że może będzie jeszcze grał. Ja też broniłem Wojtka, mówiłem: "Taką decyzję podjął, uszanujmy ją. Bo jest to moim zdaniem ostateczna decyzja". Ma prawo zmienić zdanie. Tyle tylko, że jest to zbyt poważna decyzja, nikt go do tego nie zmusił. I teraz następuje taka wolta - kontynuował.

63-krotny reprezentant Polski wskazał na jeszcze jeden bardzo istotny aspekt całej sprawy. - Wojtek musi zdać sobie sprawę, że jest idolem dla milionów kibiców, nie tylko w Polsce. I jeśli on to powiedział, zmienił tę decyzję w tej chwili, to nie zgadza się z własnym zdaniem. Po prostu dla mnie to nie jest wzór do naśladowania - wypalił. I ogłosił, że Barcelona "przestała go interesować", podobnie jak "Wisła Kraków oraz zeszłoroczny śnieg".

- Być może to są jakieś nowe metody prowadzenia drużyny, że najpierw mówi się jedno, a potem drugie. Ale ja tego nie rozumiem. I jeszcze raz podkreślam, Barcelona właśnie przestała dla mnie istnieć - zakończył.

Według medialnych doniesień Wojciech Szczęsny w piątek przejdzie testy medyczne przed dołączeniem do FC Barcelony. Podpisanie umowy ma nastąpić w poniedziałek 30 września.