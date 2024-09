Wszedł na mecz Barcelony w koszulce Realu. Oto reakcja publiczności

Barcelona w środę pokonała Getafe 1:0 w meczu siódmej kolejki La Liga. Jedynego gola w tym spotkaniu zdobył Robert Lewandowski w 19. minucie. Okazuje się, że chwilami ciekawiej niż na boisku było wówczas na trybunach Stadionu Olimpijskiego w Barcelonie.

Kibic w koszulce Realu wyproszony ze stadionu Barcelony. Wszystko się nagrało

Na nagraniu zamieszczonym na Tik Toku przez Isorę Rodriguez, często publikującą materiały związane z FC Barceloną, widać, jak do jednego z kibiców podchodzą ochroniarze. Jednocześnie siedzący wokół niego fani Barcelony zaczynają buczeć i na niego wskazywać. Gdy fan wstaje, okazuje się, że wcale nie należy do kibiców Blaugrany. Wręcz przeciwnie, przyszedł na mecz z Getafe ubrany w koszulkę Realu Madryt z nazwiskiem Kyliana Mbappe.

Ochroniarze poprosili go o opuszczenie swojego miejsca, a potem także trybun obiektu. Wychodził ze stadionu, a kibice Barcelony zaczęli go obrażać, krzycząc o "k****e z Madrytu". Jeden z nich nawet "odprowadził" mężczyznę i ochronę w stronę wyjścia. Nagranie do czwartkowego wieczoru obejrzano już ponad 350 tysięcy razy.

Najbliższe El Clasico może być historyczne dla... Polski. Mecz już za miesiąc

Wszystko oczywiście ze względu na napiętą atmosferę pomiędzy dwoma najpopularniejszymi drużynami w Hiszpanii, jakimi są Real Madryt i FC Barcelona. Ich rywalizacja często przenosi się poza bezpośrednie mecze, jak i poza stadiony. To jasne, że kibice obu klubów nie będą mile widziani w ich barwach na stadionie rywala.

Najbliższe El Clasico - mecz Realu z Barceloną - zaplanowano równo za miesiąc: 26 października o godzinie 21:00 na Estadio Santiago Bernabeu w Madrycie. Możliwe, że dla polskiej piłki będzie to historyczny wieczór. W końcu mógłby w nim zagrać nie tylko napastnik Barcelony Robert Lewandowski, ale także drugi Polak - Wojciech Szczęsny. Bramkarz ma być coraz bliżej przeniesienia się do drużyny z Katalonii, choć niedawno zakończył karierę.