Hiszpanie nie mogą zrozumieć Szczęsnego. "Miliony za to, że nic nie robisz"

Wojciech Szczęsny nie wytrwał długo na piłkarskiej emeryturze i zdecydował się dołączyć do FC Barcelony. Decyzja ta dla niektórych mogła być o tyle zaskakująca, że po rozstaniu z Juventusem Polak niespecjalnie palił się do gry. Nie musiał też obawiać się o kwestie finansowe, gdyż porozumienie z włoskim klubem gwarantowało mu wielkie pieniądze w zasadzie za nic. I dlatego dziennikarz Juanma Castano nie do końca rozumie decyzję Polaka.

