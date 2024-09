Niepojęte, co wyczynia Lewandowski. Kolejny skalp Polaka. Tak gra król

Robert Lewandowski jest nie do zatrzymania. W trwającym sezonie rozegrał siedem meczów i strzelił sześć goli. Ostatnio pokonał bramkarza Getafe i tym samym zagwarantował FC Barcelonie zwycięstwo 1:0. - Dla mnie Lewandowski jest najlepszą dziewiątką z ostatnich 10 lat - powiedział o nim Hansi Flick.

Niesamowite osiągnięcia Roberta Lewandowskiego

Polak po tym meczu może pochwalić się również wielkimi osiągnięciami. Do tej pory Getafe było jednym z niewielu zespołów, przeciwko którym nie zdobył jeszcze bramki. Jak wiemy, już się to zmieniło, na co zwrócił uwagę portal OptaJose, zaznaczając, że Lewandowski ma już na koncie trafienia przeciwko 19 z 22 drużyn, z którymi grał.

"19 - Robert Lewandowski strzelił swojego pierwszego gola przeciwko Getafe w La Lidze (4 mecze) i ma już na koncie bramkę przeciwko 19 z 22 rywali, z którymi mierzył się do tej pory w lidze. Nadal nieskuteczny jest przeciwko Las Palmas, Realowi Madryt i Almerii. Sukces" - czytamy. Okazuje się, że to nie jedyny wyczyn napastnika.

Hiszpanie wyliczyli także, że gol Lewandowskiego był również 6500. bramką strzeloną przez FC Barcelonę w rozgrywkach La Ligi. Zespół potrzebował do tego 3035 meczów. Ponadto gol przeciwko ekipie Jose Bordalasa był 49. trafieniem Roberta Lewandowskiego w rozgrywkach La Ligi. Tym samym 36-latek został najskuteczniejszym piłkarzem z Polski w historii ligi hiszpańskiej, wyprzedzając Jana Urbana.

FC Barcelona jest liderem La Ligi. Katalończycy po siedmiu kolejkach mają komplet 21 punktów i cztery punkty przewagi nad Realem Madryt. Kolejny mecz Lewandowski i spółka zagrają w sobotę na wyjeździe z Osasuną.