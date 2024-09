Wymowny wpis Lewandowskiego pod osłoną nocy. Nawet nie potrzebował słów

Robert Lewandowski na hiszpańskich boiskach strzela aż miło. W niedzielę zanotował dublet w meczu z Villarrealem, by zaledwie trzy dni później dołożyć kolejne trafienie przeciwko Getafe. Jego bramka dała drużynie zwycięstwo 1:0, a on sam przełamał się w konfrontacjach z tym rywalem. Niedługo później, w nocy podsumował występ krótkim wpisem na Instagramie. Nie potrzebował do tego ani jednego słowa.

