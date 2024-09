Hiszpanie mówią jednym głosem o Lewandowskim po meczu z Getafe

Kataloński "Sport" wystawił Lewandowskiemu ocenę 7/10. "Wielu chciało go wysłać na emeryturę, ale Polak nadal tu jest i strzela gole. Był gotowy do dobicia piłki po odbiciu jej od Davida Sorii i wyprowadził zespół na prowadzenie 1:0. Miał kolejną świetną okazję do zdobycia gola, ale został on nieuznany. Był także bardzo aktywny" - czytamy w tekście. Dodajmy, że ocena Lewandowskiego nie była jednak najwyższa w zespole. Lepiej ocenieni zostali też Lamine Yamal i Marc Casado.

Tak Hiszpanie piszą o Lewandowskim po wygranej z Getafe

Dziennik "AS" nie wystawił ocen liczbowych, jedynie opisowe. "Polak kontynuuje strzelanie. Swojego siódmego gola w lidze zdobył po odbiciu od Davida Sorii. Gol strzelony przez prawdziwego strzelca z miejsca, w którym powinien być. Miał jeszcze jedną okazję, ale gol został nieuznany. Opuścił boisko w 75. minucie, aby móc odpocząć, myśląc o Osasunie" - napisano.

Ocenę liczbową wystawiła za to "Marca". Polak dostał ocenę 8/10 i tym razem była to najwyższa nota w zespole. "Lewandowski jest jednym z największych beneficjentów stylu Hansiego Flicka. A przeciwko Getafe powiększył swoją przewagę w walce o Pichichi (tytuł króla strzelców w lidze hiszpańskiej - red.). Już na początku meczu szukał gola i w 19. minucie trafił" - czytamy. Dodano też, że miał kilka szans na powiększenie dorobku, ale nie powiodło się. "Marca" pisze też, że opuścił murawę w 75. minucie przy owacjach na stojąco.

"Mundo Deportivo" nie wystawiło oceny liczbowej i króciutko podsumowało występ Polaka. "Co możemy powiedzieć o liderze klasyfikacji strzelców, który strzelił 7 bramek w 7 meczach! Dał liderowi 3 punkty więcej. Po raz kolejny spełnił swoją rolę" - napisali dziennikarze.

Barcelona jest oczywiście na szczycie tabeli ligi hiszpańskiej. Katalończycy po siedmiu kolejkach mają komplet 21 punktów i cztery punkty przewagi nad Realem Madryt. Kolejny mecz Lewandowski i spółka zagrają w sobotę na wyjeździe z Osasuną.