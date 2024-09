Wszystko jasne. Z tym numerem Szczęsny będzie grać w Barcelonie

"Wojciech Szczęsny zostanie zawodnikiem Barcelony. Z informacji portalu Meczyki.pl wynika, że Polak doszedł do porozumienia z hiszpańskim klubem. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to Polak zostanie nowym piłkarzem "Blaugrany". W najbliższy czwartek ma przejść testy medyczne" - przekazały Meczyki w środowe popołudnie o zbliżających się przenosinach Wojciecha Szczęsnego do FC Barcelony.

Zobacz wideo Wielu piłkarzy wracało z emerytury, ale powrót Szczęsnego może być wyjątkowy

Z tym numerem Wojciech Szczęsny będzie grać w FC Barcelonie

Jeśli nie wydarzy się nagły kataklizm, to w najbliższych dniach czy też godzinach w FC Barcelonie grać będzie dwóch polskich zawodników. Obok Szczęsnego będzie to oczywiście Robert Lewandowski, który w klubie ze stolicy Katalonii występuje już od ponad dwóch lat.

A z jakim numerem Szczęsny może grać w FC Barcelonie? W Hiszpanii przepisy dotyczące tego aspektu są bardzo jasne. W pierwszej drużynie bramkarze mogą mieć numery "1", "13" i "25". Pierwsze dwa są zajęte przez Marca-Andre ter Stegena i Inakiego Penię. Tym samym jasne jest, że w nowym klubie polski bramkarz przywdzieje trykot z numerem "25".

Według doniesień medialnych Wojciech Szczęsny ma przejść testy medyczne już w czwartek 26 września. Tym samym mógłby, przynajmniej w teorii, być gotowy do gry na mecz z Osasuną (sobota 28 września). Jeszcze przed przerwą na mecze reprezentacji Barcelona zagra z Young Boys w Lidze Mistrzów (wtorek 1 października) i Deportivo Alaves (niedziela 6 października).

