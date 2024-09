Tak kibice "przywitali" Szczęsnego w FC Barcelonie

Oficjalnej informacji jeszcze nie ma, ale to jest już pewne. Zarówno media polskie jak i zagraniczne są pewne, że Wojciech Szczęsny wróci z emerytury i zostanie piłkarzem FC Barcelony. Fabrizio Romano, dziennikarz słynący z podawania sprawdzonych informacji transferowych ogłosił transfer Szczęsnego, pisząc charakterystyczne dla siebie "here we go", co oznacza, że wszystko jest już pewne i dogadane. Z kolei polskie media donoszą, że we czwartek Szczęsny przejdzie testy medyczne.

Tak kibice reagują na transfer Szczęsnego

Pod wpisem Romano na portalu X pojawiła się lawina komentarzy ze strony kibiców Barcleony, ale nie tylko. Przeważająca większość z nich była pozytywna. Oto niektóre z nich:

"W końcu mamy bramkarza, który potrafi bronić strzały, wygramy wszystko".

"Barcelona wie, jak pociągać za sznurki, żeby zdobyć najlepszych piłkarzy. Jestem pewien, że ten gość zostanie najlepszym bramkarzem w tym sezonie".

"W końcu mamy dobrego bramkarza".

"Barcelona w końcu po raz pierwszy od dekady pozyskała bramkarza klasy elitarnej".

"W ogóle się tego nie spodziewałem. Dobra umowa dla obu stron".

"Dodanie Szczęsnego do Barcelony Flicka spowoduje, że zespół będzie jak skała w defensywie".

"Szczęsny będzie miał najwięcej czystych kont w tym sezonie".

"Przeszedł na emeryturę, żył swoim życiem i kilka dni później dostał telefon z Barcelony. Jego drugie imię to "szczęście".

"Mocny ruch. Nawet ulepszenie w niektórych aspektach w porównaniu do Ter Stegena".

"Szczęsny to topowy bramkarz. Na pewno pomoże Barcelonie".

"Co za transfer, bardzo dobry bramkarz z wysokim wskaźnikiem obron. Cieszyłem się, oglądając go w Juventusie i reprezentacji Polski".

"Szczęsny ma doświadczenie, to może być solidne rozwiązanie na krótszą metę. Ciekawe, jak się będzie prezentował po powrocie z emerytury".

"Barca jest zdecydowanie największym klubem na świecie. Właśnie podpisaliśmy zastępstwo w trzy dni. Gość wrócił z emerytury. Jak powiedział Cruyff, gdy Barca dzwoni, to przychodź, bo taki pociąg przyjeżdża raz w życiu".

"W końcu dobry bramkarz w tym klubie".

"Szczęsny BYŁ świetnym bramkarzem, ale wydaje mi się, że oczekiwania wobec niego mogą opierać się bardziej na tym, jakim był w przeszłości, niż na tym, kim jest teraz".

Oczywiście kibice nie byliby sobą, gdyby nie powbijali kilku szpilek. Pod postem Romano pojawiły się kompilacje kapitalnych parad Szczęsnego (m.in. jego obroniony karny przeciwko Messiemu), ale też zlepki z jego wpadek i baboli. Były też drwiące komentarze sugerujące, że był słabym bramkarzem w każdym klubie, w którym grał. No i oczywiście kibice Realu odgrażają się, że Szczęsny wpuści mnóstwo goli w meczu z "Królewskimi"

Przypomnijmy - w zeszłą niedzielę, 22 września podstawowy bramkarz FC Barcelony - Marc-Andre Ter Stegen - doznał ciężkiej kontuzji, która może wykluczyć go z gry nawet do końca sezonu. W tej sytuacji Barcelona ruszyła na poszukiwania nowego bramkarza. Początkowo niewiele osób wierzyło, że ruch ze Szczęsnym w roli głównej jest realny. Ale okazuje się, że sprawa będzie miała szczęśliwy dla polskich kibiców finał - w Barcelonie będzie grało dwóch Polaków - Wojciech Szczęsny w bramce i Robert Lewandowski w ataku.