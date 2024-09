Szczęsny w FC Barcelonie, w sieci lawina komentarzy. Oto co piszą

"Jak informuje portal Meczyki.pl, były reprezentant Polski Wojciech Szczęsny wraca do gry i podpisze umowę z jednym z najlepszych klubów świata - FC Barceloną. To największy hit transferowy ostatnich dni w światowej piłce" - pisał Paweł Matys ze Sport.pl. Polski bramkarz wraca po miesiącu ze sportowej emerytury, żeby w bramce katalońskiego klubu zastąpić Marca-Andre ter Stegena. Niemiec w miniony weekend doznał kontuzji, która eliminuje go z gry praktycznie do końca sezonu.

Eksperci komentują przenosiny Wojciecha Szczęsnego do FC Barcelony

Co prawda FC Barcelona nie potwierdziła jeszcze oficjalnie podpisania umowy z Wojciechem Szczęsnym, ale wydaje się mało prawdopodobne, żeby bramkarz do katalońskiego klubu nie dołączył. Tym samym w jednym z największych klubów świata grać będzie dwóch Polaków.

"Bardzo fajna chwila dla polskiej piłki" - ocenił Jakub Seweryn ze Sport.pl.

"Po transferze Lewego wydawało się, że na długi czas rozstaliśmy się z transferami Polaków do topowych klubów, gdzie graliby jeszcze I skrzypce. Los to figlarz. Ten scenariusz jest tak dobry, że nie jestem w stanie w to uwierzyć. Brawo Wojtek i Włodar, który usmażył newsa" - skomentował Marcin Gazda z Eleven Sports.

"W ostatnich miesiącach Wojciech Szczesny był zdecydowanie najlepiej „klikalnym" polskim piłkarzem. Teksty o nim dostawały niesamowitego boosta w Google Discover. A teraz zaczyna się jeszcze lepszy okres. Ależ filmowa historia" - analizował z kolei Piotr Majchrzak.

"Dwóch polskich piłkarzy w Barcelonie. Co za czasy" - nie dowierzał Tomasz Urban z Viaplay.

"Wciąż jestem w grubym szoku i jednocześnie bardzo się cieszę. Pod każdym względem jest to historia niebywała, na wskroś filmowa. Rzecz wielka, po prostu" - napisał Jan Piekutowski z Meczyki.pl.

"Testy medyczne będą kluczowe. Wyjdzie, czy po deklaracji o emeryturze Wojtek wciąż ma jednak chęć gry we krwi, czy nie... A poważnie - gratuluję i szanuję. To byłaby wielka szkoda, gdyby nie skorzystał" - skomentował Szymon Ratajczak.

Według medialnych doniesień Wojciech Szczęsny ma w czwartek 26 września przejść badania medyczne w FC Barcelonie, a wtedy dołączy do drużyny Hansiego Flicka i Roberta Lewandowskiego.