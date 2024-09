Flick podjął decyzję. Wszystko jasne ws. Lewandowskiego

FC Barcelona nie zwalnia tempa w La Lidze. W pierwszych sześciu kolejkach odniosła komplet zwycięstw, w dodatku strzeliła aż 22 gole, a straciła zaledwie pięć. Jednym z jej liderów był oczywiście Robert Lewandowski, zdobywca sześciu bramek. Zarówno Polak, jak i cały zespół liczą na podtrzymanie dobrej passy.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz o przyszłości Szczęsnego. "Jak każdy z zawodników"

Oto skład FC Barcelony na mecz z Getafe. Hansi Flick zdecydował ws. Roberta Lewandowskiego

W siódmej serii gier Katalończyków czeka teoretycznie łatwiejsze zadanie. Na własnym boisku podejmą przedostatnie w tabeli Getafe, które jeszcze nie wygrało meczu - czterokrotnie remisowało i poniosło dwie porażki. Gorzej od niego spisuje się wyłącznie Las Palmas (dwa remisy, cztery przegrane).

Mimo to hiszpańskie media były zgodne, że Hansi Flick nie zamierza oszczędzać swoich najważniejszych zawodników. W przewidywanych składach wymieniano wszystkie dostępne gwiazdy, z Lamine'em Yamalem i Lewandowskim na czele. Wiadomo już, że polski napastnik zagra od pierwszej minuty. A miejsce w bramce po kontuzjowanym Marcu-Andre ter Stegenie zajmie Inaki Pena, który niebawem będzie miał poważną konkurencję w osobie Wojciecha Szczęsnego.

Skład FC Barcelony na mecz z Getafe w 7. kolejce La Liga

Inaki Pena - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Inigo Martinez, Alejandro Balde - Marc Casado, Eric Garcia - Lamine Yamal, Pablo Torre, Raphinha - Robert Lewandowski

Barcelona zdecydowanie ma o co grać, gdyż we wtorek Real Madryt nałożył na nią presję. Dzięki zwycięstwu 3:2 nad Deportivo Alaves zbliżył się do wielkiego rywala na zaledwie punkt. Ale Katalończycy z pewnością będą chcieli podtrzymać zwycięską passę, a co za tym idzie znów odskoczyć na cztery punkty.

Początek meczu FC Barcelona - Getafe o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.