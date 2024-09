Były szef Barcelony zobaczył, co zrobił Lewandowski. "To niebezpieczne"

Robert Lewandowski zanotował kapitalny start sezonu w Barcelonie. W zespole prowadzonym przez Hansiego Flicka polski napastnik strzelił sześć goli w sześciu meczach. Dołożył do tego dwie asysty. Rozpływają się nad nim hiszpańskie media, ale także Joan Gaspart - były prezes FC Barcelony.

Były szef Barcelony rozpływa się nad Lewandowskim

- Zawsze to powtarzam: Robert Lewandowski to świetny napastnik, urodzony egzekutor. Skreślanie takiego piłkarza jest niebezpieczne. Według mnie już tyle razy udowodnił, że Barcelona może na niego liczyć, że należy mu się duże zaufanie. Mam do niego ogromny szacunek. Za to jak gra, za to jak wrósł w otoczenie Barcelony. A ten początek sezonu w jego wykonaniu? Świetna sprawa, wiadomo, że napastnik zawsze buduje się bramkami. Ja w niego nigdy nie zwątpiłem i powiem to jeszcze raz: to wielki napastnik - powiedział w rozmowie z portalem Goal.pl. Dodał też, że Lewandowski jak najbardziej może powalczyć o tytuł króla strzelców, choć za wcześnie jest, żeby mówić, czy jest faworytem.

Lewandowski radzi sobie świetnie, ale jeszcze lepszą wiadomością dla kibiców "Dumy Katalonii" jest to, że cała drużyna zachwyca. W lidze hiszpańskiej po sześciu meczach mają komplet zwycięstw. Na dodatek strzelili w nich aż 22 gole, tracąc tylko pięć. Hansi Flick praktycznie z miejsca stał się idolem fanów.

- Co się podoba w grze Barcelony? Wszystko mi się podoba! Trudno byłoby się czepiać, skoro zespół w takim stylu zaczął ligę. Ale z drugiej strony mogę powiedzieć też "spokojnie". Bo to jak w przypadku pytania o strzelców. Za wcześnie na daleko idące wnioski. Natomiast jeszcze jedno co do Lewandowskiego: na pewno Barcelona Hansiego Flicka to jeszcze lepszy zespół dla Roberta Lewandowskiego. Wiadomo, jak dobrze ten trener zna Roberta, więc doskonale wie, jak wydobyć z niego to, co najlepsze - zachwyca się Gaspart.

Media: Szczęsny piłkarzem FC Barcelony

Aktualnie najgorętszym tematem wokół FC Barcelony jest transfer nowego bramkarza. Po tym, jak ciężkiej kontuzji doznał Marc-Andre ter Stegen, klub szukał nowego golkipera. I znalazł go w osobie Wojciecha Szczęsnego. Media polskie i hiszpańskie nie mają już wątpliwości. Polak przejdzie we czwartek testy medyczne i podpisze kontrakt z FC Barceloną.