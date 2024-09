Wiadomo, ile wynosi specjalna klauzula za Szczęsnego. Juventus zaciera ręce

Wszystko wskazuje na to, że to Wojciech Szczęsny zastąpi w tym sezonie kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena w bramce Barcelony. W środę Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl przekazał, że Polak otrzymał już propozycję rocznej umowy od Katalończyków.

Chociaż Szczęsny miesiąc temu ogłosił zakończenie sportowej kariery, to propozycję Barcelony najpewniej przyjmie. Według nieoficjalnych informacji Polak miałby zarobić około trzech mln euro brutto za sezon w katalońskim klubie.

Ale wiadomo, że to nie pieniądze odegrają największą rolę. Dla Szczęsnego, który i tak ma dom w Hiszpanii, byłaby to wielka szansa na napisanie pięknego, ostatniego rozdziału w karierze w jednym z największych klubów świata.

Poza tym Polak miałby pewne miejsce w składzie, a szatnię dzieliłby z kapitanem reprezentacji Polski, Robertem Lewandowskim. O ile wszystko wskazuje na to, że Szczęsny zgodzi się na dołączenie do Barcelony, o tyle do rozwiązania pozostaje jeszcze jedna kwestia.

To sprawa odszkodowania dla Juventusu. Kiedy Włosi za porozumieniem stron rozwiązywali umowę z polskim bramkarzem, wypłacili mu około sześciu mln euro. To część pieniędzy, jakie Szczęsny zarobiłby, gdyby pozostał zawodnikiem Juventusu.

Hiszpanie ujawnili, ile wynosi klauzula Szczęsnego

Jednocześnie Włosi wpisali w umowę specjalną klauzulę. Na jej podstawie Szczęsny musiałby zwrócić klubowi część wypłaconych wcześniej pieniędzy, gdyby jednak postanowił wznowić karierę. Klauzulę wpisano z powodu zainteresowania, jakie Szczęsnym wyrażały kluby arabskie.

Okazało się jednak, że klauzula będzie problemem Barcelony. Jak poinformowały media, Juventus otrzymał już propozycję od Barcelony, jednak pieniądze, jakie zaoferowali Katalończycy są mniejsze, niż te, jakich mieli prawo oczekiwać Włosi.

A o jakiej kwocie konkretnie mówimy? Według katalońskiego "Sportu" Juventusowi należą się dwa mln euro. Nie wiadomo, ile zaproponowała Włochom Barcelona, ale zdaniem dziennikarzy, to ostatnia przeszkoda na drodze do tego, by Szczęsny stał się zawodnikiem hiszpańskiego klubu.

Po sześciu kolejkach La Liga Barcelona prowadzi w tabeli z kompletem punktów. W środę Katalończycy zagrają u siebie z Getafe, a w sobotę na wyjeździe z Osasuną.