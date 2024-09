Cała Europa pisze o Szczęsnym. Francuzi ujawniają kolejne szczegóły

Wojciech Szczęsny zakończył karierę po rozwiązaniu umowy z Juventusem, ale FC Barcelonie się nie odmawia, prawda? Na ten moment nie wiadomo, lecz światowe media coraz chętniej piszą o ewentualnym powrocie Polaka i podpisaniu umowy z Katalończykami. Hiszpanie podają nawet szczegóły kontraktu i przekonują, że bramkarz powiedział "tak" gigantowi.

Cała Europa pisze o transferze Wojciecha Szczęsnego. "Rozważa wznowienie kariery"

Oczywiście Szczęsny i jego możliwy transfer największą furorę robią w Polsce i Hiszpanii, ale to nie wszystko. Właściwie cała piłkarska Europa zainteresowała się tym tematem i chętnie pisze o "emerytowanym" polskim bramkarzu.

"Szczęsny rozważa wznowienie kariery zaledwie po tygodniach od ogłoszenia emerytury" - czytamy na portalu goal.com. "Byłby skłonny do powrotu, gdyby na stole pojawiła się oferta FC Barcelony" - pisze dalej anglojęzyczny portal.

A co na to niemiecki "Kicker"? "Barcelona ma obecnie dwóch faworytów - Keylor Navas i Wojciech Szczęsny. To zaskakujące, bo Polak dopiero niedawno ogłosił zakończenie kariery po 84 meczach w reprezentacji Polski, 272 w Serie A i 132 w Premier League" - napisali Niemcy.

"Wiele wskazuje na to, że Ter Stegena zastąpi Szczęsny. Rzekomo latem odrzucił oferty z Arabii Saudyjskiej, ale nie odrzuci tej z Barcelony. W trakcie kariery zazwyczaj grał na najwyższym poziomie" - napisał z kolei "Bild".

"Robert Lewandowski skontaktował się ze Szczęsnym i próbuje przekonać kolegę do podjęcia ostatecznego wyzwania" - dodaje francuski sport.fr.

W szoku są także Włosi. "Kibice w Barcelonie liczą, że Szczęsny powie "tak". Przekonać go może jego kolega z reprezentacji Lewandowski i być może ten "sen" Barcelony stanie się faktem" - pisze "Corriere della Sera. "Po zakończeniu kariery może jeszcze zagrać w Barcelonie. To zawodnik o odpowiednim profilu, by zastąpić Ter Stegena" - dodaje sportmediaset.it.

Kolejne informacje w sprawie rzekomego transferu Szczęsnego z pewnością pojawią się w ciągu najbliższych godzin. Media informowały już nawet, że Polak ma podpisać umowę z Barceloną maksymalnie w przyszłym tygodniu. Oczywiście miałby zastąpić kontuzjowanego Marca-Andre Ter Stegena.